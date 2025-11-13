Hindustan Hindi News
कासिम ने राहुल बनकर खुशी को दिया धोखा! MP में प्रेग्नेंट मॉडल की मौत की कहानी में नया मोड़

संक्षेप: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मॉडल की मौत के बाद धर्मांतरण की कोशिश, मारपीट जैसे आरोप लगने की वजह से उसके प्रेमी कासिम को गिरफ्तार किया गया है। भैंसाखेड़ी इलाके के एक अस्पताल में सोमवार सुबह 21 वर्षीय मॉडल खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी वर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।

Thu, 13 Nov 2025 12:38 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मॉडल की मौत के बाद धर्मांतरण की कोशिश, मारपीट जैसे आरोप लगने की वजह से उसके प्रेमी कासिम को गिरफ्तार किया गया है। भैंसाखेड़ी इलाके के एक अस्पताल में सोमवार सुबह 21 वर्षीय मॉडल खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी वर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। खुशबू की मौत के बाद परिवार ने दावा किया कि कासिम नाम के लड़के ने धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की, प्रेग्नेंट किया और फिर मारपीट करके धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बैरागढ़ के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आदित्य राज सिंह ने बताया कि खुशबू अहिरवार को उसका दोस्त कासिम और एक बस कंडक्टर अस्पताल में दाखिल कराने के लिए लाए थे। हालांकि मॉडल को भर्ती किए जाने से पहले वे उसे वहां छोड़कर चले गए। अधिकारी ने बताया, 'कासिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की जांच चल रही है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसकी मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी।' उन्होंने बताया कि खुशी पिछले कुछ सालों से भोपाल में मॉडलिंग कर रही थी।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खुशबू की बहन तारा बाई ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उनकी बहन भोपाल के एक कॉलेज में तीन साल से पढ़ाई कर रही थी। भानपुर मल्टी में रहने वाली खुशबू अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मॉडलिंग भी करती थी। तारा ने कहा कि पिछले दिनों जब उनकी बहन दीवाली पर घर आई थी तो उसने कासिम की ओर से मारपीट और परेशान किए जाने की बात उन्हें बताई थी।

तारा के मुताबिक खुशबू ने उन्हें बताया कि कासिम ने राहुल नाम बताकर दोस्ती की। दोनों काफी करीब आ गए तो कासिम उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह मुस्लिम है। तारा ने कहा कि उनकी बहन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। वह इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी और इस वजह से कासिम उसके साथ मारपीट करता था।

तारा ने कहा कि 8 नवंबर को रात 11 बजे खुशबू ने उन्हें फोन पर बताया था कि कासिम उसे जबरन उज्जैन ले जा रहा है। अगले ही दिन उज्जैन से वापस आते समय बस में उसकी मौत हो गई। पुलिस हिरासत में कासिम ने बार-बार आरोपों को नकारा। लेकिन खुशबू के परिजनों के दावों के आधार पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन, पहचान छिपाने, मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

