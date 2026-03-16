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दोस्त ने दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला, रील देखने के दौरान फोन छीनने से शुरू हुई थी लड़ाई

Mar 16, 2026 04:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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घटना मोहना बायपास स्थित अजीत नायक भोजनालय के सामने हुई। वारदात के बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया। सूचना मिलते ही सुबह मोहना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी।

दोस्त ने दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला, रील देखने के दौरान फोन छीनने से शुरू हुई थी लड़ाई

ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद मोबाइल के लिए हुए विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त की डंडे से पीट पीटकर हत्या कर दी। घटना मोहना बायपास स्थित अजीत नायक भोजनालय के सामने हुई। वारदात के बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया। सूचना मिलते ही सुबह मोहना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सुबह मृतक के शव को ग्वालियर के डेड हाउस में रखवाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और सोमवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

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फोन छीनते ही होने लगी बहस

पुलिस के अनुसार मुरैना के आमपुरा स्थित एसएएफ लाइन के पास रहने वाला 35 वर्षीय ऋषि सिंह पुत्र दिनेश सिंह सिकरवार काम की तलाश में था। शनिवार को उसका दोस्त दीपक शाक्य उसे काम दिलाने के लिए ग्वालियर के मोहना क्षेत्र में लेकर आया था। दोनों ने काम की तलाश की और रात को मोहना बायपास स्थित अजीत नायक भोजनालय पहुंच गए। भोजनालय पर दोनों ने शराब पी। नशे की हालत में दीपक द्वारा मोबाइल छीन लेने पर उनके बीच बहस शुरू हो गई।

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आरोपी देख रहा था रील, गुस्से में जमकर पीटा

आरोपी युवक मोबाइल पर रील देख रहा था, इसलिए वह आग बबूला हो गया। ढाबा संचालक ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया।कुछ ही देर में बहस मारपीट में बदल गई। विवाद के दौरान दीपक शाक्य ने पास पड़ा बबूल का डंडा उठाकर ऋषि सिंह के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से ऋषि सड़क पर गिर पड़ा। सिर पर लगातार डंडे लगने से वह बेहोश होकर गिर गया और फिर उठ नहीं पाया।

फरार आरोपी दोस्त को खोजने में लगी पुलिस

घटना के बाद दीपक शाक्य मौके से जंगल की ओर भाग गया। आसपास मौजूद लोगों ने ऋषि की नब्ज जांची तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।एसडीओपी घाटीगांव शैलेन्द्र शर्मा के अनुसार घटना के बाद थाना प्रभारी राशिद खान और एएसआई देवेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में दो पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में लगाई गई हैं।पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन वह घर से फरार मिला है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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