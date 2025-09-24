Mobile phone of inspector grneral of police snatched while walking on road in Bhopal घर के बाहर पत्नी संग टहल रहे थे IG, बाइक सवार बदमाशों ने झपट लिया फोन; तलाश में जुटीं टीमें, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra पीटीआई, भोपालWed, 24 Sep 2025 09:40 PM
घर के बाहर पत्नी संग टहल रहे थे IG, बाइक सवार बदमाशों ने झपट लिया फोन; तलाश में जुटीं टीमें

मध्य प्रदेश में बदमाशों का हौसला इतना बुलंद है कि आईजी को भी शिकार बनाने से नहीं डरे। भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाके में पत्नी के साथ टहल रहे आईजी का फोन झपटकर बदमाश फरार हो गए। भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शहर के चार इमली इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने एक पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) का मोबाइल फोन चुरा लिया। मंगलवार रात को राज्य पुलिस मुख्यालय में आईजी (खुफिया) के पद पर तैनात डॉ. आशीष अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर टहल रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपियों ने डॉ. आशीष के हाथ से दो मोबाइल फोन छीने थे, लेकिन उनमें से एक ने यह महसूस होने पर कि वह एक पुलिस अधिकारी का है, एक फोन फेंक दिया। बाद में उस फोन को बरामद कर लिया गया। पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है।

इमली इलाका शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में राजनेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन-1) रश्मि अग्रवाल दुबे ने पीटीआई वीडियोज को बताया कि हबीबगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हमारी टेक्निकल टीम भी मामले पर काम कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त उमेश तिवारी ने बताया कि भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग काम कर रही हैं।

