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थोड़ा धुआं और जोरदार ब्लास्ट, ग्वालियर में डॉक्टर के क्लीनिक में फटा मरीज का मोबाइल; घटना CCTV में कैद

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक डॉक्टर को दिखाने आए मरीज का मोबाइल फोन क्लीनिक के अंदर ही फट गया। इससे वहां बैठे अन्य मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही है इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह घटना क्लीनिक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 

थोड़ा धुआं और जोरदार ब्लास्ट, ग्वालियर में डॉक्टर के क्लीनिक में फटा मरीज का मोबाइल; घटना CCTV में कैद
ग्वालियर में डॉक्टर के क्लीनिक के अंदर मरीज का मोबाइल फोन फटा।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के थाटीपुर चौहान प्याऊ के पास संचालित दृष्टि क्लीनिक में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मरीज का मोबाइल अचानक फट गया। मोबाइल में ब्लास्ट होते ही आग की लपटें उठने लगीं और क्लीनिक परिसर में धुआं फैल गया। धमाके की आवाज सुनकर वहां मौजूद मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मरीज डॉ. आशुतोष शर्मा को दिखाने आया था और अपनी बारी के इंतजार में क्लीनिक के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था। इसी दौरान उसके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन में अचानक धुआं निकलने के बाद ब्लास्ट हो गया। मोबाइल फटते ही उसमें आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं।

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जान बचाने को दौड़ पड़े मरीज

अचानक हुए इस हादसे से क्लीनिक के अंदर मौजूद स्टाफ और लोगों में भारी घबराहट फैल गई।मोबाइल में ब्लास्ट और आग लगते ही क्लीनिक में बैठे अन्य मरीज और उनके परिजन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में क्लीनिक के वेटिंग एरिया में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुई इस घटना से लोग सकते में आ गए और समझ नहीं पाए कि आखिर मोबाइल में आग कैसे लग गई।

जलते मोबाइल पर पानी डालकर बुझाई गई आग

घटना के तुरंत बाद क्लीनिक स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। कर्मचारियों ने बिना वक्त गंवाए जलते हुए मोबाइल पर पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। स्टाफ की त्वरित कार्रवाई के चलते आग आसपास रखे फर्नीचर और अन्य उपकरणों तक नहीं पहुंच सकी।अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो क्लीनिक परिसर में आग फैलने से बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि, कर्मचारियों की सूझबूझ और तत्काल कार्रवाई के चलते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

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मोबाइल में ब्लास्ट का कारण अभी पता नहीं

क्लीनिक में मरीजों की मौजूदगी के बीच मोबाइल में अचानक ब्लास्ट होने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। मोबाइल फोन का इस्तेमाल आज लगभग हर व्यक्ति करता है, लेकिन इस तरह अचानक आग लगने और ब्लास्ट होने की घटनाएं सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं। फिलहाल मोबाइल में ब्लास्ट होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। क्लीनिक स्टाफ की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। यह पूरी घटना क्लीनिक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

रिपोर्ट - अमित कुमार

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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