MP में कलेक्टर से विवाद कर मुक्का दिखाने वाले विधायक को भाजपा से फटकार, पार्टी ने दी चेतावनी

भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने भिंड कलेक्टर के बंगले पर पहुंचकर दुर्व्यवहार किया था। विधायक ने कलेक्टर को चोर तक कह दिया और कलेक्टर को मारने के लिए हाथ भी उठाया था। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पार्टी प्रमुख ने उनकी क्लास लगाई।

मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को उर्वरक की कमी को लेकर हुए हंगामे के दौरान भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ विवाद करने और उन्हें मुक्का दिखाने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। भाजपा के एक प्रवक्ता ने बताया कि भिंड विधायक कुशवाह को दिन में भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय बुलाया गया और कड़ी चेतावनी दी गई।

भाजपा प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'कुशवाहा ने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मुलाकात की। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें बताया गया है कि उनका व्यवहार पार्टी लाइन के विरुद्ध है। भविष्य में ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।'

बता दें कि यह घटना 27 अगस्त को हुई थी और इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस दिन कुशवाह कई प्रदर्शनकारियों के साथ भिंड कलेक्टर श्रीवास्तव के सरकारी आवास के बाहर उर्वरक की कमी मामले में समाधान की मांग को लेकर पहुंचे थे।

जब प्रदर्शनकारी उत्तेजित हो गए और नारे लगाने लगे तो कलेक्टर मौके पर पहुंचे और सुरक्षाकर्मियों को गेट बंद करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उनके और कुशवाहा के बीच तीखी बहस हो गई थी। वीडियो क्लिप में कुशवाहा गेट को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते और कलेक्टर से किसानों की समस्याएं सुनने को लेकर ऊंची आवाज में बात करते दिखाई दे रहे थे।

इस पर, श्रीवास्तव ने कथित तौर पर विधायक की ओर उंगली उठाई और उन्हें अपनी औकात में रहने को कहा था। जवाब में विधायक ने कलेक्टर को मुक्का मारने की कोशिश की थी और कहा था कि, 'तुम मुझे नहीं जानते'। इसके बाद कलेक्टर ने कहा था, 'मैं रेत की चोरी नहीं होने दूंगा' जिस पर विधायक ने उन्हें 'सबसे बड़ा चोर' करार दिया था।