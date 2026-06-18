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महामहिम के स्वागत में अनोखा तोहफा लेकर पहुंचीं खंडवा विधायक, राष्ट्रपति बोलीं- इसे गरीब बच्चों में बंटवा देना

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश
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ओंकारेश्वर तीर्थ के दर्शन से पहले प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। उधर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू को स्मृति चिन्ह के रूप में नर्मदेश्वर शिवलिंग, शंख और भगवान ओंकारेश्वर तीर्थ का छायाचित्र भेंट किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर ओंकारेश्वर पहुंचीं। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए इस अवसर पर यहां विशेष तैयारियां की गई थीं, जिसके बाद ओंकारेश्वर हेलीपैड पर पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत सत्कार दौरान खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे अपने अनोखे अंदाज के कारण चर्चाओं में आ गईं। दरअसल महामहिम के स्वागत के लिए खंडवा विधायक एक खास तरह का गुलदस्ता लेकर गई थीं, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को भेंट किया। इस अनोखी भेंट को स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने उसे विधायक कंचन तनवीर को यह कहकर वापस कर दिया कि इसे गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा।

दरअसल राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर स्थानीय जन प्रतिनिधियों विशेष उत्साह देखा गया, प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 बरस बाद देश के किसी राष्ट्रपति का खंडवा जिले में आगमन हुआ है। इसी के चलते जनप्रतिनिधियों में विशेष अंदाज में उनका स्वागत सत्कार करने की होड़ देखी गई। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ध्यान उस समय विशेष रूप से खंडवा विधायक कंचन तनवे की ओर गया, जब वो उनके स्वागत के लिए पारंपरिक फूलों के गुलदस्ते के बजाय पेन, पेंसिल, रबर और अन्य स्टेशनरी सामग्री से तैयार किया गया विशेष गुलदस्ता (बुके) लेकर पहुंचीं और राष्ट्रपति को भेंट किया। इस अनूठे गुलदस्ते को देखकर राष्ट्रपति कुछ क्षणों के लिए रुक गईं और इसके पीछे की भावना जानने की इच्छा जताई।

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महिला विधायक ने राष्ट्रपति को भेंट किया विशेष गुलदस्ता

विधायक कंचन तनवे ने राष्ट्रपति को बताया कि यह गुलदस्ता पूरी तरह से स्टेशनरी सामग्री से तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य शिक्षा के महत्व का संदेश देना है। कंचन तनवे की इस पहल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद प्रभावित हुईं। उन्होंने विधायक की सोच की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षा का संदेश देने वाली ऐसी पहल समाज के लिए प्रेरणादायक है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में शिक्षा की अलख जगाना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं।

इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने लगभग 1 मिनिट तक कंचन तनवे से बातचीत की। जहां अन्य जनप्रतिनिधियों के गुलदस्ते लेकर वे आगे बढ़ती रहीं, वहीं कंचन तनवे के विशेष बुके को उन्होंने ध्यान से देखा, उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई और बाद में वही गुलदस्ता विधायक को वापस सौंपते हुए कहा कि इसे गरीब बच्चों के बीच वितरित कर दिया जाए।

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ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर किया अभिषेक

राष्ट्रपति मुर्मू मध्य प्रदेश के प्रवास पर गुरुवार को पहले दिन प्रदेश में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंची। यहां उन्होंने ओंकारेश्वर तीर्थ और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ममलेश्वर के दर्शन कर अभिषेक भी किया। उन्होंने ममलेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ममलेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से पहले महामहिम राष्ट्रपति ने नंदी प्रतिमा पर बेलपत्र अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात मुख्य गर्भगृह में मुख्य पुजारियों द्वारा वैदिक रीति-रिवाज और विशेष मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का अभिषेक और पूजन किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों के कल्याण, सुख-समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

रिपोर्ट : निशात मोहम्मद सिद्दीकी

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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