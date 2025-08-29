Missing Madhya Pradesh Girl Nikita Lodhi Found in Punjab After 10 Days पंजाब में मनीष के साथ मिली MP की निकिता, 10 दिन से थी लापता; शादी भी रचाई, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Missing Madhya Pradesh Girl Nikita Lodhi Found in Punjab After 10 Days

Nikita Loadhi Found: मध्यप्रदेश के रायसेन से कॉलेज की फीस जमा करने निकली 18 वर्षीय छात्रा निकिता लोधी 10 दिन बाद पंजाब के संगरूर में अपने प्रेमी के साथ मिली, जहां दोनों ने शादी कर ली थी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रायसेनFri, 29 Aug 2025 07:28 AM
पिछले 10 दिनों से लापता मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की 18 साल की निकिता लोधी आखिरकार पंजाब के संगरूर में मिल गई है। 18 अगस्त को कॉलेज की फीस जमा करने निकली निकिता के गायब होने से परिवार और पुलिस की नींद उड़ गई थी। लेकिन निकिता के मिलने के साथ ही इस कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी आया जब पता चला कि निकिता ने अपने प्रेमी के साथ पंजाब में शादी रचा ली थी।

फीस जमा करने निकली, घर नहीं लौटी

18 अगस्त की दोपहर, रायसेन के गैरतगंज की रहने वाली निकिता लोधी अपने घर से कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी। पास के कंप्यूटर शॉप पर जाने के बाद वह लापता हो गई। परिजनों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हताश परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और मुख्यमंत्री मोहन यादव और डीजीपी से मदद की गुहार लगाई।

पुलिस की ताबड़तोड़ जांच, पंजाब में मिला सुराग

रायसेन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में निकिता की लोकेशन कभी पंजाब, तो कभी तेलंगाना के हैदराबाद में दिख रही थी, जिसने रहस्य को और गहरा दिया। आखिरकार, पुलिस को पंजाब के संगरूर जिले से पुख्ता जानकारी मिली। एक टीम निकिता के परिजनों के साथ पंजाब रवाना हुई।

प्रेम कहानी का खुलासा

28 अगस्त की शाम 7 बजे, रायसेन पुलिस ने संगरूर में निकिता को बरामद किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि निकिता अपने प्रेमी मनीष के साथ थी, जिससे उसने पंजाब के एक मंदिर में शादी कर ली थी। मनीष रायसेन में हार्वेस्टर चलाने का काम करता था और उसी दौरान दोनों का परिचय हुआ। पुलिस के अनुसार, निकिता अपनी मर्जी से मनीष के साथ गई थी और दोनों ने पंजाब पुलिस से सुरक्षा के लिए आवेदन भी किया था। निकिता को सकुशल बरामद करने के बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। निकिता अब अपने परिवार के साथ रायसेन लौट रही है।

मध्य प्रदेश में लापता युवतियों का सिलसिला

निकिता का मामला मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में लापता हुई अन्य युवतियों, जैसे कटनी की अर्चना तिवारी और इंदौर की श्रद्धा तिवारी, की घटनाओं से जुड़ता है। इन मामलों ने पुलिस और प्रशासन के सामने सुरक्षा और जांच की चुनौतियों को उजागर किया है।

