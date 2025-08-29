Missing Indore Girl Shraddha Tiwari Returns After Secret Marriage Stuns Family at MIG Police Station मिल गई इंदौर की लापता श्रद्धा तिवारी, सात दिन बाद शादी करके पहुंची थाने, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Missing Indore Girl Shraddha Tiwari Returns After Secret Marriage Stuns Family at MIG Police Station

मिल गई इंदौर की लापता श्रद्धा तिवारी, सात दिन बाद शादी करके पहुंची थाने

सात दिन से लापता इंदौर की श्रद्धा तिवारी आखिरकार मिल गई हैं। वो शादी कर एमआईजी थाने पहुंची। परिवार की तलाश और पुलिस की जांच के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:00 AM
इंदौर में सात दिन पहले लापता हुई 21 साल की श्रद्धा तिवारी का मामला एक नाटकीय मोड़ के साथ सामने आया है। गुजराती कॉलेज की इस बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा ने न केवल अपनी गुमशुदगी से पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, बल्कि अब शादी करके एमआईजी थाने में वापसी कर सबको चौंका दिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी श्रद्धा के परिजनों को दी, जो अपनी बेटी की तलाश में दिन-रात परेशान थे।

इंदौर लौट कर श्रद्धा ने बताया कि उसने करन नाम के लड़के से शादी कर ली है। करन कॉलेज में कभी-कभी इलेक्ट्रिशियन का काम करने आता था। इंदौर से श्रद्धा रतलाम गई और करन के साथ कुछ दिन रुकने के बाद वहां से महेश्वर जाकर मंदिर में शादी कर ली। पुलिस परिजनों को सूचना के बाद अब श्रद्धा के बयान ले रही है।

सात दिन से कहां थीं श्रद्धा?

पिछले शनिवार, 23 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 2 बजे श्रद्धा तिवारी अपने घर से बिना किसी को बताए निकल गई थीं। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी घर पर छोड़ दिया था, जिससे उनकी तलाश और मुश्किल हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा को लाल टी-शर्ट और जींस में लोटस चौराहे से विजय नगर की ओर जाते देखा गया था। एक अन्य फुटेज में उन्हें एक दुकान के पास किसी से बैग लेते और एक महिला के साथ जाते हुए भी देखा गया था। इन सुरागों के बावजूद, पुलिस और परिवार को सात दिन तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी।

परिवार ने लिया टोटके का सहारा

श्रद्धा के लापता होने के बाद उनके माता-पिता पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की तलाश में हर संभव कोशिश की। पिता ने तो एक टोटके के तहत श्रद्धा की तस्वीर को घर के दरवाजे पर उल्टा लटका दिया, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे उनकी बेटी लौट आएगी। इसके अलावा, उन्होंने श्रद्धा का पता बताने वाले के लिए 51,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी।

पुलिस की जांच

एमआईजी थाना पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू की थी। जांच में पता चला कि श्रद्धा का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। परिवार को इसकी जानकारी होने पर उन्होंने श्रद्धा को डांटा था और उसका मोबाइल भी छीन लिया था। पुलिस ने सार्थक से पूछताछ की, लेकिन उसने दावा किया कि उसका श्रद्धा से कई दिनों से कोई संपर्क नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) की मदद से जांच को आगे बढ़ाया, लेकिन शुरुआती तौर पर कोई बड़ा सुराग नहीं मिला था।

