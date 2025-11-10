ट्रेन लेट होने से छूट गई थी आगे की ट्रेन, 12 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ वसूला हर्जाना

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले 81 साल के बुजुर्ग रामसेवक गुप्ता ने रेलवे की लापरवाही के कारण लेट हुई ट्रेन के बाद चुप बैठने की जगह इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया। उन्होंने 12 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले 81 साल के बुजुर्ग रामसेवक गुप्ता ने रेलवे की लापरवाही के कारण लेट हुई ट्रेन के बाद चुप बैठने की जगह इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया। उन्होंने 12 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार मप्र राज्य उपभोक्ता फोरम ने उनकी बात मानी और रेलवे को हर्जाने के तौर पर 15 हजार रुपए देने का आदेश दिया। आयोग ने सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने क़ो गंभीरता से लेते हुए 10 हजार रुपए अतिरिक्त कॉस्ट भी लगाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला साल 2013 का है। दरअसल डाल बाजार में रहने वाले रामसेवक गुप्ता अपने बेटे के साथ ग्वालियर से शताब्दी एक्सप्रेस से आगरा जा रहे थे, जहां से उन्हें अहमदाबाद के लिए फोर्ट स्टेशन से अगली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस ग्वालियर से आगरा के बीच रास्ते में ढाई घंटे खड़ी रही। इस व्यवधान के चलते वे समय से आगरा नहीं पहुंच सके। जब तक शताब्दी वहां पहुंची तब तक अहमदाबाद की उनकी ट्रेन छूट गई। उन्होंने आगरा में स्टेशन प्रबंधक को इसकी बाकायदा लिखित शिकायत की और उनसे कहा कि वे या तो उनको उनके अहमदावाद के टिकिट के पैसे दें या फिर किसी अन्य ट्रेन से अहमदाबाद भेजने का इंतजाम करें। लेकिन स्टेशन प्रबंधक ने पैसे वापिस लौटने से साफ मना कर दिया और तर्क दिया कि कि उन्होंने ई टिकट से लिया है। इसलिए किराया वापस नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग राम सेवक गुप्ता ने कहा कि उन्हें यह बात बुरी लगी। बात पैसे की नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान की रक्षा की थी इसलिए उन्होंने इसके लिए कानूनी जंग लड़ने का निर्णय लिया।

गुप्ता रेलवे के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग गए। यहां जवाब में रेलवे ने आयोग क़ो गलत जानकारी दे दी कि ट्रेन के एसएलआर कोच में आग लगी थी। इस कारण ट्रेन क़ो बीच मे रोकना पड़ा था और इससे इसके आगरा पहुंचने में देर हो गई थी, लेकिन गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लिखा पढ़ी की। सूचना के अधिकार में आवेदन लगाए।