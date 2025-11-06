Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़miscreants threw a man in front of a train for Rs 500, youth leg was amputated In MP
MP में 500 रुपए के लिए बदमाशों ने शख्स को ट्रेन के सामने फेंका, 10 घंटे बाद कटा पैर लेकर पहुंची पुलिस

संक्षेप: रेलवे पटरी पर लूट और उसके बाद पैर कट जाने जैसी बड़ी घटना होने के बाद जब मजदूर ने उन्हें बताया कि उसका पैर नहीं है, उसके बाद भी पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और करीब 10 घंटे बाद युवक का पैर अस्पताल पहुंचाया गया।

Thu, 6 Nov 2025 08:26 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर 4 बदमाशों ने सिर्फ 500 रुपए की लूट के लिए एक मजदूर को रेलवे पटरी पर फेंक दिया और जब तक उसके ऊपर से ट्रेन नहीं गुजर गई, तब तक वहीं खड़े रहे। हालांकि इस घटना में उस मजदूर की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर कट गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे घायल अवस्था में शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान कटा हुआ पैर साथ नहीं लाने की वजह से यहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार करते हुए उसकी जान बचाई।

इस घटना के दौरान पीड़ित का दूसरा पैर भी ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के करीब 10 घंटे बाद पुलिस घायल शख्स का कटा पैर लेकर अस्पताल पहुंची। इसके बाद डॉक्टर ने पीड़ित मजदूर को इंदौर रेफर किया, जहां उसके कटे हुए पैर को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। पीड़ित मजदूर की पहचान लखन के रूप में हुई है, जो कि शहर से 45 किलोमीटर दूर स्थित मक्सी के प्‍लदूना गांव का रहने वाला है, और दो महीने पहले काम के सिलसिले में उज्जैन आया था।

घायल लखन ने बताया कि वह बीते दो महीने से उज्जैन में रहकर मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान बुधवार शाम करीब 7 बजे जब वह मजदूरी के बाद जीरो प्वाइंट से खाना पैक करवाकर रेलवे पटरी से होता हुआ देवास गेट आ रहा था। इसी दौरान चार लुटेरों ने उसे घेर लिया और बिना कुछ कहे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उससे मजदूरी की रकम छीन ली।

लूटपाट के बाद अज्ञात लुटेरों ने लखन की हत्या के इरादे से उसे घसीटकर रेल की पटरी पर फेंक दिया, और तब तक वहीं खड़े रहे जब तक कि ट्रेन नहीं आ गई। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से लखन का एक पैर कटकर अलग हो गया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।

लखन ने बताया कि होश आने पर मैंने देखा कि मेरे सामने एम्बुलेंस खड़ी थी और कुछ पुलिस वाले भी थे। पुलिसवालों की सहायता से जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तब मैंने उन्हें बताया कि मेरा पैर नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी ओर अस्पताल में भर्ती करा दिया।

GRP पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने

इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुरूवार सुबह जब जीआरपी थाना पुलिस से इस घटना को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। जांच अधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वहीं घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले पुलिसकर्मियों ने भी कटे पैर के बारे में बताने के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी।

इस मामले को लेकर जीआरपी एएसआई सावन सिंह ने बताया कि युवक का पैर अस्पताल पहुंचाने के बाद, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर किया गया है। उसका कटा हुआ पैर भी वहीं भेजा गया है, ताकि उसे दोबारा जोड़ा जा सके।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Madhya Pradesh News
