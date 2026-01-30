Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Minor Rape during birthday party in mpn ashok nagar
बर्थडे पार्टी के दौरान नाबालिग से दरिंदगी, MP के अशोक नगर में खौफनाक वारदात

बर्थडे पार्टी के दौरान नाबालिग से दरिंदगी, MP के अशोक नगर में खौफनाक वारदात

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले से में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां एक बर्थडे पार्टी के दौरान एक 15 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई है।

Jan 30, 2026 04:24 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अशोक नगर
मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले से में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां एक बर्थडे पार्टी के दौरान एक 15 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटों के अंदर ही आरोपी को धर दबोचा। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है जहां पीड़िता पड़ोंस में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने गई थी। पार्टी में तेज आवाज में डीजे बज रहा था और सभी डांस कर रहे थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शोर और भीड़ और फायदा उठाते हुए पीड़िता को वहां से अलग ले गया और पास में ही दूसरी जगह पर उसका रेप किया। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मदद के लिए पुकार सुनकर डीजे की आवाज कम हुई।

घर आकर पीड़िता ने अपने चाचा को घटना की जानकारी दी। दरअसल घटना के समय पीड़ता के पिता किसी काम से भोपाल गए हुए थे। पीड़िता के सब बताने के बाद उसके परिवारवालों ने पुलिस में शिकायत दी।

मुंगाओली पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

