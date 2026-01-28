Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़minor girl raped in birthday party, accused took advantage of loud DJ music to commit the crime in MP
MP में बर्थडे पार्टी में गई नाबालिग से रेप, डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाकर आरोपी ने की वारदात

MP में बर्थडे पार्टी में गई नाबालिग से रेप, डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाकर आरोपी ने की वारदात

संक्षेप:

अपने साथ हुई इस घिनौनी वारदात के बाद पीड़िता बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। उस वक्त उसके पिता काम के सिलसिले में भोपाल गए हुए थे, इसलिए उसने अपने ताऊ को अपने साथ ही घटना के बारे में बताया।

Jan 28, 2026 08:37 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले के मुंगावली थाना क्षेत्र में 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह वारदात पड़ोस में चल रही एक बर्थ-डे पार्टी के दौरान हुई, जहां डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पहचान प्रेम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी पड़ोस में एक जन्मदिन की पार्टी में गई थी। वहां तेज आवाज में बज रहे डीजे पर डांस चल रहा था और इसी दौरान पीड़िता एक कोने में बैठकर अन्य लोगों को नाचते हुए देख रही थी। तभी आरोपी ने नाबालिग का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले गया। इस दौरान डीजे की तेज आवाज के कारण पीड़िता के चीखने-चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दीं, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया।

अपने साथ हुई इस घिनौनी वारदात के बाद पीड़िता बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। उस वक्त उसके पिता काम के सिलसिले में भोपाल गए हुए थे, इसलिए उसने अपने ताऊ को अपने साथ ही घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार के सदस्य पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:MP में 2 बार निलंबित टीचर का सम्मान, विभाग बोला-हमने तो किसी का नाम ही नहीं दिया
ये भी पढ़ें:MP के स्कूल में गणतंत्र दिवस पर गांधीजी का अपमान, बच्चों ने गाए आपत्तिजनक गाने
ये भी पढ़ें:कुरान के साथ भगवत गीता पढ़ें छात्र;MP में IPS अधिकारी की मदरसे के बच्चों को सलाह

इस बारे में जानकारी देते हुए मुंगावली थाना प्रभारी अरविंद सिंह कछुवाहा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी प्रेम सिंह पुत्र बबलू अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा को दी। जिसके बाद एसपी के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तुरंत एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपी का पता लगाने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी और उसे ढूंढ निकाला और फिर आरोपी प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|