पिता का दोस्त बना दरिंदा! मंदसौर में नाबालिग की रेप के बाद कर दी हत्या
मध्य प्रदेश के मंदसौर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के गरोठ क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। सुबह ग्रामीणों ने गांव के ही बरगद के पेड़ के खोखले तने के पास बच्ची की लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के गरोठ क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के ही बरगद के पेड़ के खोखले तने के पास बच्ची की लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। बच्ची के चेहरे पर खरोंच और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची के सिर पर भारी पत्थर से हमला कर उसे कुचला गया था।
गांव वालों ने जाम कर दी सड़क
बच्ची का शव मिलने के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। उन्होंने सड़क पर ट्रैक्टर के टायर रखकर दोपहर 2 बजे से चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों, जितेंद्र मेहर और दशरथ सिंह को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर अन्य की तलाश जारी है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को सुपुर्द करने की मांग को लेकर नगर में जाम लगाया और बाजार बंद कराए। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अन्य थानों का फोर्स बुलाना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारी एसपी विनोद कुमार मीना के वाहन के आगे भी लेट गए।
पोस्टमार्टम में हुई रेप की पुष्टि
7 डॉक्टरों की टीम ने बच्ची का शॉर्ट पोस्टमॉर्टम किया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई। उसके सिर और चेहरे पर चोट, गला घोंटने और शरीर पर जानवरों द्वारा नोंचने के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने संदिग्ध जितेंद्र मेहर तक पहुंच बनाई। इस दौरान आरोपी ने खुद के शरीर पर ब्लेड से लगे कट दिखाए और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे कुछ लोग पकड़कर पीटने के बाद भाग गए थे।
एसडीओपी गरोठ विजय कुमार यादव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो सके। हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान जितेंद्र (35) के तौर पर हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सोमवार को गांव में छोड़फाड़ उत्सव हो रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे उसकी नजर बच्ची पर पड़ी। उसने बच्ची को संतरा खिलाने का लालच दिया और अपने साथ ले गया। आरोपी के मुताबिक, उसके घर से करीब 500 फीट दूर एक पुराना बरगद का पेड़ है। वह बच्ची को वहीं ले गया। आरोपी गरोठ के माली मोहल्ले का रहने वाला है। वह और बच्ची के पिता गांव में मजदूरी करते थे।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची के साथ एक ही व्यक्ति ने कृत्य को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी दशरथ उसका सहयोगी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। एसपी मंदसौर विनोद कुमार मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्ची से जुड़ी वारदात के दोषियों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी। घटनास्थल पर आवश्यक जांच भी की गई है। संदिग्धों को पकड़ा है और कुछ इनपुट भी मिले हैं। जल्द ही घटनाक्रम की पूरी कहानी सामने आएगी।
रिपोर्ट : विजेंद्र यादव
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