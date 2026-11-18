MP में नाबालिग से गैंगरेप, खेत में ले जाकर बनाया हवस का शिकार; 2 पर केस दर्ज
मध्य प्रदेश के विदिशा में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।
मध्य प्रदेश के विदिशा में इंसानियत को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पीड़िता को घर के पास एक खेत में ले गए और वहीं घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
विदिशा में गैंगरेप के मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एक नाबालिग लड़की को घर से लेकर खेत में गए और वहां दोनों ने मिलकर गैंगरेप किया। 15 नवंबर को हुई इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
इन धाराओं में दर्ज किया केस
इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2), 65(1), 70(1), 70(2), 87 और धारा 115(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पॉक्सो की भी धारा दर्ज कर ली गई है। सीएसपी सिंह ने बताया कि 15 नवंबर को पुलिस में शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 15 नवंबर को एक परिवार अपनी पीड़ित बेटी को लेकर कोतवाली थाने पहुंचा था। मामला 14 नवंबर की घटना से जुड़ा था। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत दर्ज किया। सीएसपी सिंह ने बताया कि दो आरोपियों की पहचान की गई है। आरोप है कि दोनों आरोपी पीड़िता को उसके घर से पास के खेत में ले गए, जहां उसके साथ अपराध किया गया। पुलिस ने दोनों संदिग्धों की पहचान कर ली है। मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि परिवार 15 नवंबर को पीड़िता को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा था। मामला एक दिन पहले यानी 14 नवंबर की घटना से संबंधित था। इसके बाद पीड़िता का बयान भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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