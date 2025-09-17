Minor girl forced to drink at gunpoint gangraped accused kept calling her after brutality कट्टे की नोंक पर नाबालिग को शराब पिलाई और गैंगरेप, दरिंदगी के बाद कई बार मिलने भी बुलाया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
कट्टे की नोंक पर नाबालिग को शराब पिलाई और गैंगरेप, दरिंदगी के बाद कई बार मिलने भी बुलाया

ग्वालियर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की को शराब पिलाई फिर गैंगरेप किया। इसके बाद भी आरोपी लड़की को बदनाम करने की धमकी देकर बार-बार बुलाते रहे। 

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरWed, 17 Sep 2025 03:11 PM
ग्वालियर में नाबालिग को कट्‌टे की नोंक पर अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। हैवानों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। जिससे डरकर वह चुप रही। वे उसे बार बार मिलने के लिए बुलाने लगे। जिससे परेशान होकर नाबालिग ने परिजन को सारी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर हजीरा थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह घर से नाश्ता लेने के लिए निकली थी। लौटते वक्त चार शहर का नाका के पास उसे राहुल लोधी और कल्लू खां मिले। उन्होंने उसे कट्‌टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। फिर जबरदस्ती एक्टिवा पर बैठा लिया।

गैंगरेप के बाद धमकी

दोनों आरोपी नाबालिग को लेकर भिंड रोड पर दीनदयाल नगर में होटल अमेरिकन पहुंचे। यहां एक कमरे में ले जाकर उसे शराब पिलाई। फिर कोल्ड ड्रिंक पीने को दी, इससे नाबालिग के हाथ-पैर सुन्न हो गए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने बारी बारी उससे रेप किया।

गैंगरेप के बाद आरोपियों ने नाबालिग को धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। धमकी से डरी सहमी नाबालिग ने चुप्पी साध ली, लेकिन आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगे। होटल में मिलने के लिए बुलाने लगे। धमकाने लगे कि उनकी बात नहीं मानी तो नाबालिग को बदनाम कर देंगे। पीड़िता के मुताबिक मुरैना के रहने वाले राहुल और कल्लू उसे कोचिंग के बाहर अक्सर मिलते थे। उनसे सामान्य बातचीत होती थी।

रिपोर्ट- अमित कुमार।

