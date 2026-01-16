Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Minor gang raped at knifepoint in madhya Pradesh Shivpuri convicts sentenced to life imprisonment
MP: नाबालिग से गैंग रेप, दोषियों को आजीवन कारावास; घर के अंदर खींचकर की थी हैवानियत

संक्षेप:

कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जो अत्यंत गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला अपराध है।

Jan 16, 2026 03:01 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के एक जघन्य मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों दोषी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 10 लाख रुपये की मुआवज दिलाए जाने का आदेश भी पारित किया है। थाना कोतवाली क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता 16 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 3 बजे घर से रुपये लेकर मोहल्ले की दुकान पर सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान गली के पास आरोपी नानका उर्फ शोएब खान मिला, जिसने पीड़िता को सामान लाने के बहाने अपनी गली में बुलाया। जब पीड़िता सामान देने उसके मकान की ओर गई, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर जबरन मकान के अंदर खींच लिया। वहां पहले से मौजूद दूसरे आरोपी मोहसीन खान ने दरवाजा बंद कर दिया।

आरोप है कि शोएब ने पीड़िता के साथ मारपीट की, जबकि मोहसीन ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर धमकाया। इसके बाद शोएब ने पीड़िता के साथ सामूहिक ब्लात्कार किया। इसी दौरान सामान देने वाला दुकानदार वहां पहुंच गया, जिससे मोहसीन का झगड़ा हो गया। शोर सुनकर पीड़िता की मां और भाई भी मौके पर पहुंच गए और पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर घर ले आए। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

समाज को झकझोर देने वाला अपराध

पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2), 127, 351(3), 115(2) और पाक्सो एक्ट की धारा 5(ग)/6 सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायालय, श्योपुर में हुई। कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जो अत्यंत गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला अपराध है। ऐसे कृत्य समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे न केवल बच्चों बल्कि देश के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

धाराएं और जुर्माना

न्यायालय ने आरोपी शोएब उर्फ नानका को धारा 70(2) बीएनएस में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 127(2) बीएनएस में 6 माह का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 351(3) बीएनएस में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 115(2) बीएनएस में 6 माह का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। वहीं आरोपी मोहसिन खान को भी धारा 70(2) बीएनएस में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, अन्य संबंधित धाराओं के तहत सजा के साथ-साथ धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी दंडित किया गया।

पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़िता को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलाए जाने का आदेश पारित किया, जो जुर्माने की राशि से अलग होगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा उमरैया और एडीपीओ रिचा शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

रिपोर्ट: अमित कुमार

