AI 'शेर' ने फैलाई ऐसी दहशत, डर कर घर में बंद रहे ग्रामीण; आखिर कैसे हिल गया पूरा गांव?
नाबालिग ने एआई से तैयार शेर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जिसके देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और वे अपने-अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार कंटेट को लेकर अलग-अलग तरह के हैरान कर देने वाले मामले सामने आते रहते हैं। अब एकबार फिर ऐसा मामला सामने आया जिसने ग्रामीणों में ऐसी दहशत फैला दी कि वे अपने-अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इस बीच जब मामले की जांच की गई तो अंत में पता चला कि यह सिर्फ एक मजाक भर था।
मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक गांव का है। 14 साल के लड़के की एक 'शरारत' भर ने पूरे गांव को डराकर रख दिया। आखिर नाबालिग ने एआई के जरिए ऐसा क्या कि पूरा गांव में उसकी चर्चा होने लगी और वन विभाग को मामले में दखलअंदाजी देकर मामला अपने हाथ में लेन पड़ गया।
एआई से बनाई शेर की तस्वीर बनी आफत
दरअसल लड़के ने एआई से बनाई गई शेर की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, कसरावद क्षेत्र के पानवा गांव में शनिवार को हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों को गांव में शेर आने का भ्रम हो गया और डर के कारण लोग अपने घरों में बंद हो गए।
मजाक मजाक में शेयर कर दिया
जिला वन अधिकारी (डीएफओ) रमेश राठौर ने बताया कि पानवा गांव के 14 वर्षीय लड़के ने एआई की मदद से शेर की तस्वीर तैयार की और मजाक में उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।
उन्होंने बताया कि तस्वीर सामने आने के बाद गांव में शेर आने की अफवाह फैल गई और ग्रामीण पूरी रात दहशत में रहे। राठौर ने बताया कि मामला कसरावद के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) अनिल जैन के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पुलिस और वन विभाग की टीम को जांच के लिए गांव भेजा। जांच के दौरान नाबालिग का मोबाइल फोन खंगाला गया हालांकि, शुरुआत में वह इस बात पर अड़ा रहा कि उसने शेर को देखा था और उसकी तस्वीर खींची थी।
लड़के ने भी स्वीकार किया मजाक
राठौर ने बताया कि जांच में तस्वीर के एआई की मदद से तैयार किए जाने की पुष्टि हुई और इसके बाद नाबालिग ने स्वीकार किया कि उसने मजाक में तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी।
नाबालिग को दी गई वॉर्निंग
उन्होंने बताया कि नाबालिग को भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। राठौर ने लोगों से वन्यजीवों से जुड़ी किसी भी तस्वीर या वीडियो को बिना पुष्टि किए सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील की ताकि अफवाहों के कारण अनावश्यक भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
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