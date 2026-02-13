Hindustan Hindi News
11वीं की नाबालिग छात्रा से 4 अलग-अलग गाड़ियों में रेप, वीडियो बनाकर वसूली और ब्लैकमेल का खेल

Feb 13, 2026 02:07 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश में 11वीं की एक छात्रा से 4 अलग-अलग गाड़ियों में रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर न सिर्फ छात्रा को ब्लैकमेल किया बल्कि कई बार उसके साथ जबरन संबंध भी बनाए। पुलिस ने इस मामले में दो मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश में 11वीं की एक छात्रा से 4 आलग-अलग गाड़ियों में रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर न सिर्फ छात्रा को ब्लैकमेल किया बल्कि कई बार उसके साथ जबरन संबंध भी बनाए। पुलिस ने इस मामले में दो मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्लैकमेल और जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में ग्यारहवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ चार अलग-अलग गाड़ियों में रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार कर एक थार एसयूवी समेत चार गाड़ियां जब्त की हैं।

2 मुस्लिम लड़के गिरफ्तार

पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी औसाफ अली खान को 3 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जेल में है। उसका साथी मेजर खान भोपाल में एक जिम चलाता है। उसे 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह 13 फरवरी तक कोहेफिजा थाने में रिमांड पर है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने एसीपी अंकिता खटराकर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग के साथ कथित तौर पर चार अलग-अलग कारों के अंदर विभिन्न स्थानों पर रेप किया गया था।

पीड़िता से 40000 रुपए की मांग

जांचकर्ताओं के अनुसार, मेजर खान ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि औसाफ अली खान ने खानुगांव इलाके में एक थार कार के अंदर छात्रा से रेप किया। उस दौरान वह बाहर खड़ा होकर खिड़की से आईफोन पर इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। आरोपियों ने कथित तौर पर वीडियो को आपस में शेयर किया और पीड़िता से 40000 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। वीडियो की आड़ में उन्होंने पीड़िता के साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए।

आरोपी के हेड कांस्टेबल से संबंध

पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार को सीहोर जिले के एक गांव में छिपाया गया था। बाद में उसे जब्त कर लिया गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया आईफोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है।

जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि मेजर खान के कोहेफिजा थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल से कथित संबंध थे। हेड कांस्टेबल पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

