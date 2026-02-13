11वीं की नाबालिग छात्रा से 4 अलग-अलग गाड़ियों में रेप, वीडियो बनाकर वसूली और ब्लैकमेल का खेल
मध्य प्रदेश में 11वीं की एक छात्रा से 4 अलग-अलग गाड़ियों में रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर न सिर्फ छात्रा को ब्लैकमेल किया बल्कि कई बार उसके साथ जबरन संबंध भी बनाए। पुलिस ने इस मामले में दो मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश में 11वीं की एक छात्रा से 4 आलग-अलग गाड़ियों में रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर न सिर्फ छात्रा को ब्लैकमेल किया बल्कि कई बार उसके साथ जबरन संबंध भी बनाए। पुलिस ने इस मामले में दो मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्लैकमेल और जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में ग्यारहवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ चार अलग-अलग गाड़ियों में रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार कर एक थार एसयूवी समेत चार गाड़ियां जब्त की हैं।
2 मुस्लिम लड़के गिरफ्तार
पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी औसाफ अली खान को 3 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जेल में है। उसका साथी मेजर खान भोपाल में एक जिम चलाता है। उसे 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह 13 फरवरी तक कोहेफिजा थाने में रिमांड पर है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने एसीपी अंकिता खटराकर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग के साथ कथित तौर पर चार अलग-अलग कारों के अंदर विभिन्न स्थानों पर रेप किया गया था।
पीड़िता से 40000 रुपए की मांग
जांचकर्ताओं के अनुसार, मेजर खान ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि औसाफ अली खान ने खानुगांव इलाके में एक थार कार के अंदर छात्रा से रेप किया। उस दौरान वह बाहर खड़ा होकर खिड़की से आईफोन पर इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। आरोपियों ने कथित तौर पर वीडियो को आपस में शेयर किया और पीड़िता से 40000 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। वीडियो की आड़ में उन्होंने पीड़िता के साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए।
आरोपी के हेड कांस्टेबल से संबंध
पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार को सीहोर जिले के एक गांव में छिपाया गया था। बाद में उसे जब्त कर लिया गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया आईफोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है।
जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि मेजर खान के कोहेफिजा थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल से कथित संबंध थे। हेड कांस्टेबल पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।