मध्य प्रदेश में ट्रक से टकराई मिनी बस, 4 की मौत; 11 घायल

मध्यप्रदेश के शिवपुरी में शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 11 लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि यह हादसा जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर एक मिनी बस (ट्रेवलर) के डिवाइडर तोड़ कर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई,जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।

सुरवाया के मेडिकल कॉलेज पुलिस थाने के प्रभारी नंद किशोर गुप्ता ने बताया कि इस दुर्घटना में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात के मेहसाणा और सुरेंद्रनगर जिले के रहने वाले करीब 20 संगीत कलाकार वाराणसी में आयोजित एक शिवकथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद वापस लौट रहे थे।