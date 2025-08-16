mini bus collided with truck in shivpuri madhya pradesh मध्य प्रदेश में ट्रक से टकराई मिनी बस, 4 की मौत; 11 घायल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश में ट्रक से टकराई मिनी बस, 4 की मौत; 11 घायल

मध्यप्रदेश के शिवपुरी में शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि यह हादसा जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर एक मिनी बस (ट्रेवलर) के डिवाइडर तोड़ कर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा से टकरा गई।

Mohammad Azam भाषा, शिवपुरीSat, 16 Aug 2025 11:52 AM
मध्य प्रदेश में ट्रक से टकराई मिनी बस, 4 की मौत; 11 घायल

मध्यप्रदेश के शिवपुरी में शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 11 लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि यह हादसा जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर एक मिनी बस (ट्रेवलर) के डिवाइडर तोड़ कर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई,जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।

सुरवाया के मेडिकल कॉलेज पुलिस थाने के प्रभारी नंद किशोर गुप्ता ने बताया कि इस दुर्घटना में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात के मेहसाणा और सुरेंद्रनगर जिले के रहने वाले करीब 20 संगीत कलाकार वाराणसी में आयोजित एक शिवकथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद वापस लौट रहे थे।

थाना प्रभारी ने बताया कि शनिवार तड़के जैसे ही ट्रेवलर बस सुरवाया थाना क्षेत्र से गुजर रही थी तभी वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में पहुंचकर ट्रक से भिड़ गई। उन्होंने बताया कि घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जहां सात की हालत गंभीर बताई गई है। गुप्ता ने बताया कि मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

