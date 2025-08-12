Good News: मध्य प्रदेश के इस शहर में चलेंगी 'मिडी बसें', रूट तय... जानें सबकुछ
ग्वालियर के निवासियों के लिए खुशखबरी है। बहुत जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 60 मिडी ई-बसें आने वाली हैं। ये बसें दस रूटों पर चलेंगी। पीएम ई-बस योजना के तहत नगर निगम को ये ई-बसें मिलेंगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए शहर में 'मिडी बसें' आने वाली हैं। ये ई-बसें शहर के 10 रूटों पर चेलेंगी। जानकारी के अनुसार, पीएम ई-बस योजना के तहत नगर निगम को ये ई-बसें मिलेंगी। इस बस की लंबाई 9 मीटर होगी, जो व्यस्त और संकरी रास्तों से भी आसानी से गुजर सकेंगी।
एक चार्च पर 180 KM चलेंगी ई बसें
जानकारी के अनुसार, एक बार चार्ज होने पर ये बसें 180 किलोमीटर तक चल सकती हैं। बताया जा रहा है कि इनकी पहली खेप नवंबर-दिसबंर तक शहर में पहुंचेगी। अधिकारियों के अनुसार, नए साल से ये बसें शहर में चलना शुरू करेंगी। इन बसों के संचालन और रखरखाव के लिए रमौआ में लगभग 3 एकड़ में चार्जिंग स्टेशन बस डिपो बनाया जाएगा।
इसके अलावा आईएसबीटी पर दो एकड़ में जार्जिंग स्टेशन और बस डिपो बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रकिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार 22 रुपये प्रति किलोमीटर और मिनी बसों के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से लेंगे। वहीं रखरखाव का जिम्मा नगर निगम के पास ही होगा।
10 रूटों पर चलेंगी बसें
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, शहर में बसों के लिए 10 रूट तय किए गए हैं। इसको लेकर बस में बैठकर रूटों का निरीक्षण किया गया है। साथ आम लोगों से सुझाव भी लिए गए हैं। इसको लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने बताया कि पहली खेप 60 मिडी बसें दिसंबर में शहर में पहुंचेंगी। नए साल से इनका परिचालन शुरू होगा।
कैसी होंगी मिडी बसें
नगर निगम के अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने आगे बताया कि नई ई-बसें मध्यम आकार की होंगी, जो शहर के संकरे और व्यस्त रास्तों के लिए उपयुक्त होंगी। इन बसों के चलने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ेंगी और संकरे रास्तों पर वाहनों का दबाव कम होगा।