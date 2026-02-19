MP में युवक ने की माता-पिता व छोटे भाई की हत्या, भतीजे को किया गंभीर रूप से घायल; यह वजह आई सामने
वारदात का खुलासा उस समय हुआ, जब दोपहर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और ना ही घर के अंदर से किसी तरह की कोई आवाज सुनाई दी। जिसके बाद पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ और उन्होंने दरवाजा खटखटाकर देखा।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से गुरुवार को एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर 25 साल के एक युवक ने अपने माता-पिता और छोटे भाई की लोहे की छड़ी से पीट-पीटकर हत्या कर दी, वहीं आरोपी ने अपने 5 साल के भतीजे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना इलाके के सांगवा गांव में हुई।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि आरोपी की पहचान दीपक धुर्वे के रूप में हुई है, जिसने अपने पिता राजू उर्फ हंसू धुर्वे (55), मां कमलती धुर्वे (40) और भाई दिलीप धुर्वे (20) को पीट-पीटकर मार डाला। साथ ही उसने अपने 5 साल के भतीजे प्रशांत परते पर भी हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोसियों का कहना है कि दीपक धुर्वे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक वारदात का खुलासा उस समय हुआ, जब दोपहर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और ना ही घर के अंदर से किसी तरह की कोई आवाज सुनाई दी। जिसके बाद पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ और उन्होंने दरवाजा खटखटाकर देखा, लेकिन तब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही वहां कोई हलचल सुनाई दी। इसके बाद जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर देखा, तो उन्होंने दीपक को तीनों लाशों के पास चुपचाप बैठा पाया, साथ ही वहां एक बिल्ली का शव भी पड़ा था, जिसे भी शायद उसने ही मारा होगा।
पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दीपक पिछले कई सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था और हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर से मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर लौटा था। पड़ोसियों ने बताया कि बुजुर्ग माता-पिता की संतानों में आरोपी सबसे बड़ा बेटा था, और एक खास बात जो उन्होंने बताई उसके अनुसार दीपक पढ़ाई में होशियार था और सुरक्षा बलों द्वारा आयोजित एक भर्ती परीक्षा में भी शामिल हुआ था।
उधर कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज देवकरण डहेरिया ने PTI को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वारदात के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। डहेरिया ने कहा, 'वारदातस्थल से लोहे की रॉड और डंडा मिला है, जिन्हें ज़ब्त कर लिया गया है। आरोपी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, उसके बाद ही उसकी मानसिक स्थिति के बारे में साफ-साफ पता चल सकेगा।'
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।