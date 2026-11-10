ग्वालियर में आवारा सांड का आतंक, बच्चों संग जा रही महिला पर हमला कर सींगों और पैरों से कुचला; घटना का VIDEO
लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में आवारा मवेशी घूम रहे हैं। मानपुर फेस-1 की घटना ने एक बार फिर नगर निगम की मवेशी नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आवारा मवेशियों का आतंक राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसी ही एक घटना शहर के पीएम आवास मानपुर फेस-1 में सामने आई, जब बच्चों के साथ पैदल जा रही एक महिला पर आवारा सांड ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान सांड करीब 50 सेकंड तक महिला को कुचलता रहा। इस बीच महिला को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत भी की और कई कोशिशों के बाद सांड को भगाकर लोगों ने महिला की जान बचाई। इस हमले में महिला घायल हो गई। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक, महिला अपने बच्चों के साथ पैदल जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक सांड ने उस पर हमला कर दिया। सांड ने महिला को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया और लगातार हमला करता रहा। महिला को सांड के चंगुल में देखकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। लोगों ने शोर मचाकर और अलग-अलग तरीके से सांड को भगाने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद सांड वहां से भागा और महिला को बचाया जा सका।
लोगों ने लगाया नगर निगम पर आरोप
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम आवारा मवेशियों को सड़कों और रिहायशी इलाकों से हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। शहर की सड़कों और कॉलोनियों में बड़ी संख्या में आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। कई बार ये मवेशी आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की जान पर खतरा बना रहता है।
पटाखों की आवाज सुनकर दौड़ लगा देते हैं पशु
स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली के दौरान पटाखों की तेज आवाज सुनकर सांड और दूसरे मवेशी घबरा जाते हैं। डर के कारण वे सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगते हैं और इस दौरान लोगों पर हमला होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके बावजूद नगर निगम का अमला आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए प्रभावी अभियान चलाता नजर नहीं आ रहा है।
शहर की सड़कों पर घूम रहे सैकड़ों आवारा मवेशी
लोगों के मुताबिक, शहर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में आवारा मवेशी घूम रहे हैं। मानपुर फेस-1 की घटना ने एक बार फिर नगर निगम की मवेशी नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि निगम तत्काल अभियान चलाकर आवारा सांडों और मवेशियों को पकड़े, ताकि रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
स्थानीय निवासियों ने पूछा कि क्या नगर निगम किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है या फिर इस घटना के बाद आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी?
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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