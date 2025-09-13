हमने आपके सुझाव पर वक्फ कानून में बदलाव किया, अब वैवाहिक रेप पर राय दीजिए: VHP से बोले कानून मंत्री

मेघवाल ने कहा कि, 'ऐसी गलत धारणा क्यों पैदा हुई कि संविधान में बदलाव किया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा?' मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि इन धारणाओं के पीछे के कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए और अगर कमियां पाई जाती हैं, तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार ने पिछले साल के लोकसभा चुनावों में केवल 240 सीटें जीतने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के सुझाव पर वक्फ अधिनियम में संशोधन किया। यह बात उन्होंने इंदौर में आयोजित विहिप के लीगल सेल की एक अखिल भारतीय बैठक के दौरान कही। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने संगठन के विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों से वैवाहिक बलात्कार पर चल रही बहस के संबंध में सुझाव भी मांगे।

मेघवाल ने कहा कि पिछले आम चुनावों में भाजपा को 543 में से केवल 240 सीटें ही मिलीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मज़बूत सरकार ने विहिप के सुझावों के आधार पर वक्फ कानून में बदलाव के लिए अधिनियम लेकर आई। उन्होंने विहिप कार्यकर्ताओं से कहा, 'हमने अतीत में भी आपकी भावनाओं का आदर किया है और निश्चित रूप से भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।'

इसके साथ ही उन्होंने विहिप की लीगल सेल से यह अपील भी की कि वह ‘वैवाहिक बलात्कार’ को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर जारी बहस के बारे में जागरूक रहकर अपनी दो दिवसीय बैठक में चर्चा करे और इसके आधार पर सरकार को समाज के हित में सुझाव दे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग को लेकर अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं और सरकार को इस विषय में अदालत में लम्बित मुकदमों में अपनी दलीलें पेश करनी हैं।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन आशंकाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो यह दावा करते हुए फैलाई गई थीं कि भाजपा 400 सीटें जीत गईं तो संविधान में बदलाव किया जाएगा और आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा।

मेघवाल ने कहा कि संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने को लेकर निराधार आशंकाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने की जरूरत है। बैठक में किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि जनमानस में ये गलत धारणाएं क्यों बनीं कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी?

दरअसल पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान, भाजपा ने 'अबकी बार, 400 पार' का नारा दिया था, जिसका हवाला देते हुए प्रतिद्वंद्वी दलों, खासकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी संविधान में बदलाव और आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूर्ण बहुमत चाहती थी। जबकि भाजपा ने बार-बार इस आरोप का खंडन किया था।

