Meghalaya Police to File Chargesheet in Raja Raghuvanshi Murder Case by August-End

अब नहीं बच पाएंगे सोनम और राज! राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस का प्लान तैयार

Raja Raghuvanshi Murder: मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड में अगस्त अंत तक चार्जशीट दाखिल करेगी। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा सहित पांच हिरासत में हैं। पुलिस की जांच पूरी हो गई है। आरोपियों को 27-28 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, पीटीआईSat, 23 Aug 2025 07:10 AM
इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब इस मामले में मेघालय पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है। पुलिस अगस्त के अंत तक मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। यह कदम जून में हुई गिरफ्तारी के तीन महीने के भीतर उठाया जा रहा है।

जांच में तेजी, चार्जशीट तैयार

अतिरिक्त लोक अभियोजक तुषार चंद्रा ने बताया कि जांच अपने अंतिम चरण में है और चार्जशीट अगस्त के अंत तक कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, "हमने सभी सबूतों को बारीकी से जुटाया है। यह मामला बेहद संवेदनशील है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय का रास्ता मजबूत हो।" सभी पांच मुख्य आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें 27 या 28 अगस्त को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा।

कौन हैं मुख्य आरोपी?

इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नाम सामने आया है। इसके अलावा, तीन कथित गुर्गों आनंद सिंह कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इन सभी ने मिलकर इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया।

कुछ आरोपियों को मिली जमानत

हालांकि, इस मामले में तीन अन्य सह-आरोपियों प्रॉपर्टी मालिक एल. तोमर, प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर अहिरवार को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इनके खिलाफ सबूतों की जांच अभी भी जारी है, लेकिन पुलिस का फोकस मुख्य आरोपियों पर ज्यादा है।

हत्याकांड ने मचाया था हड़कंप

23 मई को इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने मेघालय में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इसे हाल के वर्षों में सबसे क्रूर हत्याओं में से एक बताया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। अब सभी की नजर इस बात पर है कि चार्जशीट में क्या नए खुलासे सामने आते हैं और क्या इस मामले में इंसाफ मिल पाएगा।

