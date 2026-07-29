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Meghalaya honeymoon murder: सुप्रीम कोर्ट से झटका लगते ही कोर्ट पहुंची सोनम रघुवंशी, किया सरेंडर

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मेघालय हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि मुकदमे के इस चरण में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। मामला मई 2025 में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या से जुड़ा है।

sonam raghuvanshi supreme court
SC के बेल कैंसिल करने के बाद सोनम रघुवंशी ने किया सरेंडर

Meghalaya honeymoon murder case: देशभर में चर्चा में रहे मेघालय हनीमून मर्डर केस में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने और तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के आदेश के बाद सोनम ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने पिछले सप्ताह मेघालय सरकार की अपील स्वीकार करते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी थी। अदालत ने कहा था कि मुकदमे के इस चरण में उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सोनम को गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी। यदि गिरफ्तारी मेमो में कोई टाइपिंग संबंधी गलती भी थी, तो केवल उसी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने माना कि मुकदमा महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है और इस समय आरोपी का जमानत पर बाहर रहना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। सोनम के सरेंडर के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने न्यायपालिका, मेघालय सरकार और जांच एजेंसियों का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी होगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

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मई 2025 में इंदौर निवासी कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। कुछ दिनों बाद दोनों लापता हो गए। बाद में राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। जांच में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।

जांच एजेंसियों के अनुसार, 25 वर्षीय सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए राजा की हत्या की साजिश रची और हमलावरों को इसके लिए तैयार किया। जून 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पहले शिलांग की ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने उसे जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आदेशों को रद्द करते हुए जमानत निरस्त कर दी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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