सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी या नहीं, मेघालय हाई कोर्ट का क्या फैसला
27 अप्रैल को सोनम रघुवंशी को मेघालय की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी थी। मेघालय सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी।
इंदौर हनीमून कांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। मेघालय हाई कोर्ट ने उसकी जमानत बरकरार रखी है। सोनम पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई थी। सोनम हनीमून के बहाने राजा को मेघालय ले गई जहां अपने प्रेमी और उसके तीन साथियों के साथ मिलकर हत्या करवा दी। सोनम को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।
ईस्ट खासी हिल्स की ज़िला और सत्र अदालत के 27 अप्रैल सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने पाया था कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के आधार को ठीक से नहीं बता पाई थी। मेघालय सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत बरकरार रखी है। इस मामले में कोर्ट ने 10 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
किस आधार पर मिली थी जमानत
इससे पहले सत्र अदालत ने जमानत देते समय उसकी गिरफ्तारी के दौरान प्रक्रिया में हुई कमियों का हवाला दिया था। अदालत ने पाया था कि उसे भारतीय न्याय संहिता की उस सही धारा के बारे में नहीं बताया गया था जिसके तहत उसे हिरासत में लिया गया था। हालांकि, राज्य सरकार का कहना था कि आरोपी को अपनी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी थी और उसने चार मई को अदालत में जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सहायक दस्तावेज जमा किए थे।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की उनकी नई-नवेली पत्नी सोनम के कहने पर हत्या कर दी गई थी। यह घटना मई 2025 में मेघालय के मशहूर पर्यटन केंद्र सोहरा में उनके हनीमून ट्रिप के दौरान हुई थी। आरोप है कि राजा की हत्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तीन लोगों ने की थी। राजा का सड़ा-गला शव दो जून, 2025 को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा सिविल सब-डिविजन के रियाट अर्लियांग में वेइसॉवडोंग फॉल पार्किंग लॉट के नीचे एक गहरी खाई से बरामद किया गया था।
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अदिति शर्मा
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