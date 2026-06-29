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सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी या नहीं, मेघालय हाई कोर्ट का क्या फैसला

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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27 अप्रैल को सोनम रघुवंशी को मेघालय की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी थी। मेघालय सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी।    

सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी या नहीं, मेघालय हाई कोर्ट का क्या फैसला

इंदौर हनीमून कांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। मेघालय हाई कोर्ट ने उसकी जमानत बरकरार रखी है। सोनम पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई थी। सोनम हनीमून के बहाने राजा को मेघालय ले गई जहां अपने प्रेमी और उसके तीन साथियों के साथ मिलकर हत्या करवा दी। सोनम को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

ईस्ट खासी हिल्स की ज़िला और सत्र अदालत के 27 अप्रैल सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने पाया था कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के आधार को ठीक से नहीं बता पाई थी। मेघालय सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत बरकरार रखी है। इस मामले में कोर्ट ने 10 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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किस आधार पर मिली थी जमानत

इससे पहले सत्र अदालत ने जमानत देते समय उसकी गिरफ्तारी के दौरान प्रक्रिया में हुई कमियों का हवाला दिया था। अदालत ने पाया था कि उसे भारतीय न्याय संहिता की उस सही धारा के बारे में नहीं बताया गया था जिसके तहत उसे हिरासत में लिया गया था। हालांकि, राज्य सरकार का कहना था कि आरोपी को अपनी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी थी और उसने चार मई को अदालत में जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सहायक दस्तावेज जमा किए थे।

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इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की उनकी नई-नवेली पत्नी सोनम के कहने पर हत्या कर दी गई थी। यह घटना मई 2025 में मेघालय के मशहूर पर्यटन केंद्र सोहरा में उनके हनीमून ट्रिप के दौरान हुई थी। आरोप है कि राजा की हत्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तीन लोगों ने की थी। राजा का सड़ा-गला शव दो जून, 2025 को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा सिविल सब-डिविजन के रियाट अर्लियांग में वेइसॉवडोंग फॉल पार्किंग लॉट के नीचे एक गहरी खाई से बरामद किया गया था।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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