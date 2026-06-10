नटराजन के खिलाफ कांग्रेस में ही हो गया खेला! भाजपा के कागज वाले दावे ने चौंकाया
मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर मचे बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। भाजपा का कहना है कि उन्हें वह कागज कांग्रेस पार्टी से ही मिला था जिसकी वजह से नामांकन रद्द हुआ है।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव वाला 'खेला' होना तो था 18 जून को मगर 9 दिन पहले ही इसका चौंकाने वाला परिणाम सामने आ गया। कांग्रेस की दिग्गज नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाने की वजह से भाजपा की 'तीसरी चाल' कामयाब हो गई। पार्टी के लिए यहां सभी तीन सीटों पर जीत तय हो गई है। दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। हालांकि, भाजपा ने यह कहकर कांग्रेस में फूट को लेकर 'शक सुबहा' पैदा कर दी है कि उन्हें नटराजन के खिलाफ कागज विपक्षी खेमे से ही मिला था। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यह सच है तो कांग्रेस में ऐसा कौन है जो नहीं चाहता था कि नटराजन उच्च सदन की सदस्य चुनी जाएं।
राहुल गांधी की टीम की अहम सदस्य मानी जाने वाली मिनाक्षी नटराजन को इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया था। दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब उनकी जगह इस बार नटराजन को उतारा गया था। दिग्विजय सिंह ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि वह जगह खाली करने जा रहे हैं। अब जब नटराजन का नामांकन रद्द हो गया तो इस बात की पड़ताल कांग्रेस पार्टी में भी शुरू हो गई है कि कहीं किसी तरह का भितरघात तो नहीं हुआ है।
भाजपा ने क्या दावा किया
कांग्रेस की ओर से 'सीट लूट' और गड़बड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि गड़बड़ी असल में देश की सबसे पुरानी पार्टी के भीतर ही है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि जिस कागज से नटराजन का नामांकन रद्द हुआ वह तो उन्हें कांग्रेस से ही मिला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरकार भी कांग्रेस की है तो उन तक यह कागज कैसे आ सकता है। विजयवर्गीय ने कहा, 'न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है, जैसा कि उन्होंने कहा कि वह रामलला के पास रहते हैं। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास करती है। चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई राज्यसभा सदस्य बने। चुनाव होते तो भी बनते क्योंकि कांग्रेस के अंदर.... हमें जो कागज मिले वह कहां से मिले, किसने दिया, हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है। तेलंगना में सरकार इनकी। आप समझ सकते हैं कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। कांग्रेस की यह स्थिति है... ये भले ही बेंगलुरु ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते।'
तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के भोपाल आने का क्या दावा
सोशल मीडिया पर एक न्यूज क्लिप शेयर करते हुए तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश गौड़ और दिग्विजय सिंह की मुलाकात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है कि इन दोनों की मुलाकात का राज्यसभा चुनाव और इसके परिणाम पर कोई असर है या नहीं।
कौन सा कागज लगा भाजपा के हाथ, क्यों नामांकन हुआ रद्द
राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने जारी एक आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि नटराजन ने नामांकन के साथ जमा किए गए फार्म 26 में 'उक्त न्यायालय परिवाद का उल्लेख नहीं करके अपना शपथ पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किया है'। मध्यप्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के प्रत्याशी महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि नटराजन ने अपने खिलाफ तेलंगाना में दर्ज एक मुकदमे का शपथ पत्र में जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने उन्होंने स्वयं नामांकन पत्रों की जांच की है और उसमें ऐसी कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई थी, जिसे घोषित किया जाना आवश्यक हो। उन्होंने कहा, 'उनके (नटराजन) खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत एक नोटिस था, जिसमें एक आवेदक ने दावा किया था कि उन्हें और अन्य लोगों को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन ने उस नोटिस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि यह नोटिस उन्हें भेजा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनका उस मामले से कोई संबंध नहीं है।'
अदालत जा सकती है कांग्रेस
नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने से बिफरी कांग्रेस पार्टी ने इसे सीट चोरी बताया है। भोपाल में मंगलवार रात काफी हंगामे के बाद पार्टी ने अदालत जाने की बात भी कही है। हालांकि, पार्टी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि वह हाई कोर्ट जाएगी या सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इस बीच, कांग्रेस ने भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग के बाहर धरना आरंभ कर दिया है। उधर, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता देश की राजधानी दिल्ली में निर्वाचन आयोग के मुख्यालय पहुंच गए और अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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