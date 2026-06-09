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मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द, भाजपा तक केस के कागज कैसे पहुंचे? विजयवर्गीय ने बताई अंदर की बात

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश से कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। भाजपा ने इसे न्याय की जीत कहा है, तो वहीं कांग्रेस ने सीट चोरी। इस केस में भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा करते हुए अंदर की बात बताई- आखिर भाजपा तक क्रिमिनल केस के कागज कैसे पहुंचे?

मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द, भाजपा तक केस के कागज कैसे पहुंचे? विजयवर्गीय ने बताई अंदर की बात

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की इकलौती राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा- हमारे कार्यकर्ता महेश केवट को आशीर्वाद मिला है। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में ये भी बताया कि मीनाक्षी केस से जुड़े कागज उन्हें कैसे मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की खस्ता हाल पर तंज भी कसा है।

विजयवर्गीय का दावा- कांग्रेस ने पहुंचाए कागज

भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। चुनाव नहीं हुए, तो भी हमारे भाई राज्यसभा सदस्य बने हैं। चुनाव होते, तो भी बनते। इसके बाद उन्होंने कहा- हमें जो कागज मिले किसने दिए? कहां से आया हमारे पास? इस पर वहां मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोर से ठहाका मारते हुए हंस दिया। विजयवर्गीय ने मुस्कुराते हुए पहले तो इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा- इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप सब लोग समझ सकते हैं।

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चाहें बेंगलुरु जाते या लंदन, चुनाव हम ही जीतते

हालांकि बाद में धीरे से बताया- हमारे पास तेलंगाना से कागज आ रहा है। तेलंगाना में सरकार इनकी है। आप समझ सकते हैं कि हमें कांग्रेस के लोगों ने ही जानकारी दी होगी। कांग्रेस की अभी ये स्थिति है। ये चाहे बेंगलुरु ले जाएं या लंदन ले जाएं... चुनाव हम लोग ही जीतते। क्योंकि, देश की जनता को मोदी जी पर भरोसा है।

नटराजन का पर्चा खारिज होने पर क्या बोली कांग्रेस

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ न तो कोई प्राथमिकी दर्ज है और न ही कोई आरोप पत्र दाखिल किया गया है, इसके बावजूद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। वेणुगोपाल ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र बुनियादी हमला बताया और कहा कि आयोग से यदि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है तो वह सड़क पर ही धरना देते रहेंगे। धरने पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आयोग के सामने बैठ गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भाजपा की संविधान और लोकतंत्र के प्रति खोखली प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाजपा हर स्तर पर किसी न किसी तरीके से 'वोट चोरी' करने पर आमादा है।

अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो जीत जाएंगे भाजपा के उम्मीदवार

कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारे गए तीसरे उम्मीदवार महेश केवट के निर्वाचन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यदि कांग्रेस को इस मामले में न्यायालय से राहत नहीं मिलती है और नामांकन बहाल नहीं होता, तो मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के निर्वाचित होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भाजपा के उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट के राज्यसभा पहुंचने की संभावना प्रबल मानी जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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