सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द का मामला, तत्काल सुनवाई की मांग
मीनाक्षी नटराजन ने एमपी राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मामले में एक दिन पहले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था। कांग्रेस ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है।
Meenakshi Natarajan News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन पत्र खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस ने दाखिल याचिका में मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। नटराजन का राज्यसभा सीट से नामांकन रद्द होने से कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर है। एक दिन पहले कांग्रेस विधायकों ने भूख हड़ताल भी की थी और प्रदेशभर में प्रदर्शन किया था।
इससे पहले बुधवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिला था, लेकिन कोई हल नहीं निकलने पर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सूत्रों के अनुसार, मामला आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ सकता है। अदालत यदि मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमत होती है, तो आगे की सुनवाई की तारीख तय की जा सकती है।
कांग्रेस ने लगाया दुर्भावना का आरोप
नटराजन के नामांकन रद्द मामले को कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर दुर्भावना का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने को अन्यायपूर्ण बताते हुए भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का था आरोप
मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीन सीट के लिए प्रस्तावित चुनाव में नटराजन का नामांकन मंगलवार को शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोप में खारिज कर दिया गया था।
राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि नटराजन ने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में अदालत में लंबित एक शिकायत का उल्लेख नहीं किया था। इस कारण उनका हलफनामा अधूरा माना गया।
नामांकन रद्द के विरोध में कांग्रेस विधायकों की भूख हड़ताल
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने एक दिन पहले प्रदेशभर में भूख हड़ताल की और प्रदर्शन किया। जीतू पटवारी के नेतृत्व में राज्य की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने धरना दिया।
'लोकतंत्र के सात कुकृत्य कर रही भाजपा'
जीतू पटवारी ने कहा, ''मोहन यादव जी ने मध्यप्रदेश में लोकतंत्र के साथ जो कुकृत्य किया है, उसे पूरा प्रदेश देख चुका है।"
उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, ''मोहन यादव जी, अगली बार उज्जैन से चुनाव मत लड़िए, वरना जनता आपको विपक्ष में बैठाने के लिए भोपाल तक भी नहीं आने देगी।''
पटवारी ने कहा कि भाजपा इस ''कृत्य'' के खिलाफ कांग्रेस अगले एक महीने तक सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों का घेराव करेगी, भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और दिल्ली में सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकाला जाएगा।
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