Meat pieces were being found continuously near Ganpati pandal in Jabalpur, Muslim man caught जबलपुर में गणपति पंडाल के पास लगातार मिल रहे थे मांस के टुकड़े, आयोजकों ने मुस्लिम युवक को पकड़ा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Meat pieces were being found continuously near Ganpati pandal in Jabalpur, Muslim man caught

जबलपुर में गणपति पंडाल के पास लगातार मिल रहे थे मांस के टुकड़े, आयोजकों ने मुस्लिम युवक को पकड़ा

समिति के कार्यकर्ताओं ने जब आरोपी युवकों को रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे, जिसके बाद उनमें से एक आरोपी कार्यकर्ताओं के हाथ लग गया। जिसके बाद वे उसे लेकर पुलिस के पास पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर, मध्य प्रदेशFri, 5 Sep 2025 08:53 PM
share Share
Follow Us on
जबलपुर में गणपति पंडाल के पास लगातार मिल रहे थे मांस के टुकड़े, आयोजकों ने मुस्लिम युवक को पकड़ा

मध्यप्रदेश के जबलपुर में गणपति पंडाल के पास मांस के टुकड़े मिलने के बाद बवाल हो गया। दरअसल इलाके में गणेश स्थापना के बाद से ही लगातार ये टुकड़े मिल रहे थे। जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने उस जगह पर नजर रखना शुरू किया और गुरुवार की देर शाम को इस हरकत को करने वाले दो युवकों को देख लिया, और उनमें से एक को पकड़ भी लिया, हालांकि एक युवक भागने में कामयाब रहा। आरोपी युवक मुस्लिम समाज के निकले, इसके बाद गुस्साए कार्यकर्ता उसे लेकर थाने पहुंचे और इस घटना के विरोध में उन्होंने पुलिस थाने का घेराव भी कर दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में आरोपी 3 मुस्लिम युवकों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है और एक युवक को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया है। मामले में 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

पुलिस पड़ताल के दौरान यह पता चला कि आरोपी राजा चौक स्थित एक मटन की दुकान से मांस के टुकड़े लेकर आते थे और गणेश पंडाल के पास फेंक जाते थे। इसके बाद पुलिस ने दुकान के मालिक मोहम्मद फैजान अली के अलावा दोनों लड़कों अहफाज और सरफराज के खिलाफ BNS की धारा 302 और 3(5) के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर लिया है।

यह पूरा मामला जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में आने वाली नेता कॉलोनी का है, जहां स्थानीय बाल गणेश उत्सव समिति ने गणेशोत्सव के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की है। इस पंडाल के आसपास एक खास जगह पर बीते तीन-चार दिनों से समिति कार्यकर्ताओं को लगातार मांस के टुकड़े मिल रहे थे, जिसके बाद समिति कार्यकर्ताओं ने वहां की रैकी करना शुरू किया और इसी दौरान गुरुवार की देर शाम वहां मांस के टुकड़े फेंककर जा रहे दो युवकों को देख लिया।

समिति के कार्यकर्ताओं ने जब आरोपी युवकों को रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे, जिसके बाद उनमें से एक आरोपी कार्यकर्ताओं के हाथ लग गया। इसके बाद समिति के सदस्य और हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता उस आरोपी युवक को साथ लेकर आधारताल थाने पहुंचे और पुलिस से इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करने का निवेदन किया।

इस मामले में गिरफ्तार युवक के खिलाफ पुलिस ने पहले धारा 151 लगाई थी, जिसमें उसे तहसील से बेहद आसानी से जमानत मिल जाती लेकिन हिंदू टाइगर फोर्स के मीडिया प्रभारी आदित्य तिवारी ने इस जमानत पर हस्तक्षेप दाखिल कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने उस आरोपी युवक को जेल भेज दिया। जेल भेजे गए आरोपी के अलावा अन्य दो आरोपियों पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है, हालांकि दोनों फिलहाल फरार हैं और पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

रिपोर्ट विजेन्द यादव

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|