Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mc crime 6 year old girl gang raped in harda district
एमपी के हरदा जिले में 6 साल की बच्ची का गैंगरेप; दो रिश्तेदार अरेस्ट

संक्षेप:

Dec 05, 2025 08:48 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, हरदा
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्च के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार को छिपाबाद पुलिस स्टेशन के तहत एक गांव में हुई। बच्ची को हरदा के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

हरदा के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी बच्ची को स्नैक्स देने के बहाने अपने घर ले गए। फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात गुरुवार शाम को हुई। पुलिस पीड़ित बच्ची और उसकी मां को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ पुलिस स्टेशन ले गई।

इसके बाद वहां से पीड़िता को इलाज के लिए खिरकिया शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। बाद में बच्ची को हरदा के एक अस्पताल में रेफर किया गया। बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची के माता-पिता को वारदात के बारे में तब पता चला जब वह दर्द से कराह रही थी।

बच्ची ने जब पूरी घटना के बारे में बताया तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही घंटों में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। दूसरे आरोपी को कुछ घंटे बाद पकड़ा गया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी पीड़ित बच्ची के रिश्तेदार हैं।

Madhya Pradesh News
