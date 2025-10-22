Hindustan Hindi News
एमपी में MBBS छात्रा और उसके पति ने एक ही फंदे से की आत्महत्या, क्या वजह?

Wed, 22 Oct 2025 01:26 PMRatan Gupta वार्ता, बड़वानी
मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में MBBS छात्रा और उसके पति ने एक ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट के मुताबिक पति अपनी पत्नी और सास के बदले हुए व्यवहार से मानसिक रूप से आहत था, जिससे दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया था।

सेंधवा शहर थाना प्रभारी बी.एस. बिसेन ने बताया कि दोपहर में सेंधवा ग्रामीण थाने के सामने स्थित एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कमरे नंबर 9 में किराए से रहने वाले 25 वर्षीय प्रताप बर्डे और उसकी 23 वर्षीय पत्नी रिंकी फांसी पर लटके मिले। दोनों की चार साल पहले शादी हुई थी।

मकान मालिक ने बताया कि कल शाम से प्रताप का मोबाइल फोन बंद आ रहा था। आज भी कोई कॉन्टैक्ट न हो पाने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो दोनों के शव फंदे पर लटके मिले।

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रताप बर्डे डिलीवरी बॉय के साथ-साथ उसी बिल्डिंग में चौकीदारी भी करता था। वह बी.एड. की पढ़ाई भी कर रहा था। उसकी पत्नी रिंकी का इसी वर्ष गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा में एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था।

प्रताप की जेब से मिला सुसाइड नोट बताता है कि एमबीबीएस में चयन के बाद पत्नी रिंकी और उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति पूरी तरह बदल गया था। प्रताप ने लिखा कि उसने रिंकी की पढ़ाई में काफी मदद की थी, लेकिन अब वह उसकी उपेक्षा कर रही थी। इससे वह हीन भावना में जीने लगा था।

पुलिस का अनुमान है कि कल रात दोनों के बीच विवाद के बाद गुस्से में दोनों ने एक ही रस्सी से दो फंदे बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद प्रताप के परिजनों ने रिंकी के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

स्थिति को देखते हुए एसडीओपी अजय वाघमारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद डॉक्टर राजेश नरगावे ने वैज्ञानिक तरीके से दोनों परिवारों को समझाया कि यह आत्महत्या का ही मामला है। इसके बाद दोनों पक्ष पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।