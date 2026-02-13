Hindustan Hindi News
MP में MBA की छात्रा के साथ घिनौनी हरकत, निर्वस्त्र हालत में कमरे से मिला शव

Feb 13, 2026 11:20 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
इंदौर में एमबीए की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीन दिन से लापता छात्रा का शव शुक्रवार को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली स्थित एक कमरे से निर्वस्त्र अवस्था में बरामद हुआ।

इंदौर में एमबीए की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीन दिन से लापता छात्रा का शव शुक्रवार को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली स्थित एक कमरे से निर्वस्त्र अवस्था में बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा की गला घोंटकर हत्या की गई। आरोप उसके सहपाठी पर है, जो घटना के बाद कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार प्रजापत नगर निवासी 25 साल की छात्रा सांवेर रोड स्थित एक निजी कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। वह 10 फरवरी से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने दर्ज करवाई थी। शुक्रवार को कमरे से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। टीआई मनीष मिश्रा टीम के साथ पहुंचे और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पलंग पर छात्रा का शव मिला।

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के मुताबिक कमरा मंदसौर निवासी आरोपी छात्र पीयूष धामनोदिया का है, जो मृतका का सहपाठी बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने हत्या के बाद शव को कंबलों से ढंक दिया और बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। जांच में सामने आया है कि वारदात से पहले आरोपी ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। वीडियो में आरोपी ने अपना चेहरा इमोजी से छिपाया था। इतना ही नहीं, छात्रा के मोबाइल से भी अश्लील वीडियो स्टेटस लगाए गए और कुछ परिचितों को भेजे गए। पुलिस के मुताबिक उस समय तक छात्रा की हत्या हो चुकी थी।

घसीटकर रखा गया शव

फोरेंसिक टीम के अनुसार हो सकता है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और बाद में शव को घसीटकर पलंग पर रखा गया। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। जांघ पर हथियार के निशान और चेहरे पर चोट भी पाई गई है, जिससे मारपीट की आशंका जताई जा रही है।

लापता होने के बाद भी सक्रिय रहा आरोपी

परिजनों के मुताबिक 10 फरवरी को छात्रा आधार कार्ड अपडेट कराने की बात कहकर घर से निकली थी। शाम को उसने छोटी बहन को फोन कर बताया कि वह दोस्त पीयूष के साथ जन्मदिन पार्टी में जा रही है। रात में पिता ने कॉल किया तो आरोपी ने फोन उठाकर कहा कि छात्रा उसके साथ है। इसके बाद दोनों के मोबाइल बंद हो गए। परिवार अगले दिन थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस कार्रवाई धीमी रही। आरोप है कि पुलिसकर्मी आरोपी के कमरे तक गए, मगर ताला देखकर लौट आए और ताला तोड़कर जांच नहीं की।

हत्या के बाद भी भेजता रहा मैसेज

जानकारी के अनुसार आरोपी छात्र हत्या के बाद भी छात्रा की छोटी बहन को मैसेज करता रहा और कहता रहा कि वह नहीं आ पाएगी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो अंकल गली, सरवटे बस स्टैंड और भागीरथपुरा क्षेत्र में उसकी मौजूदगी मिली। बाद में अंतिम लोकेशन मंदसौर की सामने आई।

परिजनों ने लगाया पुलिस लापरवाही का आरोप

परिवार ने आरोप लगाया कि घर से आधा किलोमीटर दूर घटना स्थल होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते तलाशी नहीं ली। उनका कहना है कि आरोपी छात्र लंबे समय से बेटी को ब्लैकमेल और प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पिता घनश्याम, जो मंदसौर में किराना व्यापारी हैं, को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

रिपोर्ट -हेमंत

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

