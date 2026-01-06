Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mayor had praised parshad whose ward people died after drinking contaminated water in Indore video viral
इंदौर में जिस पार्षद के इलाके में पानी पीकर लोग मरे, मेयर ने की थी उनकी खूब तारीफ; कहा था- इनसे सीखें

इंदौर में जिस पार्षद के इलाके में पानी पीकर लोग मरे, मेयर ने की थी उनकी खूब तारीफ; कहा था- इनसे सीखें

संक्षेप:

महापौर के बयान को वीडियो सामने आया है, उसमें वह कह रहे हैं, 'यहां के पार्षद जिनका नाम है कमल वाघेला, यानी वो कमल भी हैं और वाघ भी हैं। जब कोमल होना होता है तो कोमल हो जाते हैं, जब कोई ज्यादा परेशान करता है तो शेर हो जाते हैं।

Jan 06, 2026 05:50 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
इंदौर के जिस भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीकर 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहां के पार्षद कमल वाघेला का एक वीडियो मंगलवार को सामने आया है, जिसमें शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें एक आदर्श पार्षद बता रहे हैं और शहर के अन्य पार्षदों को उनसे सीख लेते हुए उनकी तर्ज पर काम करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कुछ महीने पुराना है, हालांकि यह कब का है इसका पता नहीं चल सका है। इस वीडियो में महापौर अपने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर पार्षद कमल वाघेला की तारीफ करते दिख रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि बीते तीन सालों में अपने वार्ड में वह ड्रेनेज और पानी की पाइप लाइन डालने के साथ ही 24 सड़कें बना चुके हैं।

अच्छा काम करने का दिया था सर्टिफिकेट

भार्गव ने कहा कि भागीरथपुरा के पार्षद ने तीन साल में 10 करोड़ के काम करा दिए और इसकी वजह से मेयर होने के नाते मैं उनको अच्छे काम का सर्टिफेकट देता हूं। साथ ही महापौर ने अन्य ऐसे पार्षदों को भी जिनके इलाके में बस्तियां आती हैं, उनको भागीरथपुरा आने की सलाह दी और कहा कि यहां आकर देखिए काम कैसे होता है। इस दौरान भार्गव ने वाघेला के काम से खुश होकर यहां का बजट भी 5 गुना करने की जानकारी दी। महापौर ने हंसी-मजाक में यह भी कहा कि भागीरथपुरा के पार्षद का नाम कमल वाघेला है, यानी वे कमल भी बन सकते हैं और बाघ भी।

पार्षद ने 30 साल पुरानी लाइनों को बताया था जिम्मेदार

बता दें कि इंदौर के जिस वार्ड क्रमांक 11 में पीने की पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिलने की घटना हुई है, वहां के भाजपाई पार्षद कमल वाघेला ने इस घटना के होने को लेकर कहा था कि 'दुर्भाग्य से मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि 30 साल पहले जो लाइनें यहां डली थीं, वहां ड्रेनेज की लाइन ऊपर है और पानी की लाइन नीचे है और नर्मदा की लाइन पूरी तरह सड़ चुकी है। इसी को हम बदल रहे हैं। जहां 30 स्थानों पर हमने नई लाइनें डाली हैं, वहां ड्रेनेज की लाइन नीचे है और पानी की लाइन ऊपर है।'

पार्षद बनने से पहले किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का वादा

उन्होंने बताया कि जब वो पार्षद बने थे, उस वक्त भी उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने कहा, 'तीन साल पहले जब मैं पार्षद चुना गया था तो मैंने वादा भी किया था कि हम जीतेंगे तो यहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे। क्योंकि उस समय जगह-जगह ड्रेनेज की लाइन और नर्मदा की लाइन टूटी-फूटी थी। वही पत्र मैंने तीन साल पहले भी दिया था। उस वक्त भी मैंने मांग की थी कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। थोड़ा-थोड़ा करके हमारे क्षेत्र का विकास किया जाए। मैंने यही मांग की थी नर्मदा की लाइन बदल जाए, ड्रेनेज की लाइन बदल जाए। 60 प्रतिशत क्षेत्रों में हमने वो इंफ्रास्ट्र्क्चर बदल भी दिया है।'

वायरल वीडियो में महापौर ने की पार्षद की तारीफ

महापौर पुष्यमित्र भार्गव का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वह कह रहे हैं, 'यहां के पार्षद जिनका नाम है कमल वाघेला, यानी वो कमल भी हैं और वाघ भी हैं। जब कोमल होना होता है तो कोमल हो जाते हैं, जब कोई ज्यादा परेशान करता है तो शेर हो जाते हैं। तो जो परेशान करने वाले हैं, जरा ठीक से समझ लो। उनको ज्यादा परेशान करोगे तो ठीक कर देंगे। लेकिन कमलजी संगठन के आदमी हैं, महामंत्री रहे हैं। 24 सड़कें उन्होंने बना दी हैं, उन्होंने इस वार्ड में। जो 24 सड़कें उन्होंने बनाई, तो पहले ड्रेनेज की लाइन डाली और फिर पानी की लाइन डाली। एक सड़क को बनाने का कम से कम खर्चा 10 लाख, तो 2 करोड़ 40 लाख की तो सड़कें हो गईं। और इतने की ही पानी की और ड्रेनेज की लाइन डली हैं। तो एक पार्षद ने अपने तीन सालों में 10 करोड़ के काम करा दिए। तो एक साल में तीन करोड़ के काम।'

अन्य पार्षदों से बोले थे- भागीरथपुरा में आकर काम देखो

आगे उन्होंने कहा, 'तो मेयर होने के नाते मैं उनको अच्छा काम करने का सर्टिफिकेट देता हूं और बधाई देता हूं। और बाकी वो सब पार्षद जिनके क्षेत्र में बस्तियां आती हैं, उनको भागीरथपुरा आकर देखना चाहिए कि कैसे काम हुआ। और हमेशा आपके काम के लिए ये मुझे फोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, चिंतित करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इनका कोई काम नहीं रोका। पिछली बार मैं कार्यक्रम में नहीं आया था, तो मैंने फोन पर बधाई दी थी। आज खुद उपस्थित हूं। तो 10 करोड़ के काम तो हो गए, 2-3 करोड़ के काम का भूमिपूजन आज है, लेकिन हमारे कार्यकाल को दो साल बचे हैं। मैं इंदौर शहर में 29 गांव के जो 10 वार्ड हैं, जो 2014 में इंदौर में मिले थे, उनका बजट हमने इंदौर के अन्य वार्डों से चार गुना रखा था, लेकिन भागीरथपुरा की समस्याओं को देखते हुए हमारे आगे के दो साल में भागीरथपुरा का वार्ड भी हमारे मूल बजट के साथ 5 गुना बजट का हो जाएगा। ये 5 करोड़ मांग रहे थे, मैं वो देने की घोषणा करता हूं। तो जल्दी से आप वो फाइल मंगवा लो, और इसी साल उनका काम चालू करो आप, उसके बाद कोई काम बचना नहीं चाहिए।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
