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तेज भागती बाइक पर तमंचा लहराकर बनवा रहे थे रील, ट्रक से भिड़े 3 दोस्त, मौत वाला VIDEO वायरल

Apr 19, 2026 05:26 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, मऊगंज
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तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार थे। न हेलमेट न सुरक्षा का ध्यान। बस लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए रील बनवा रहे थे। इतने में एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौको पर मौत हो गई।

तेज भागती बाइक पर तमंचा लहराकर बनवा रहे थे रील, ट्रक से भिड़े 3 दोस्त, मौत वाला VIDEO वायरल

मध्य प्रदेश के मऊगंज से तेज रफ्तार में बाइक चला रहे युवक समेत 3 दोस्तों की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। न हेलमेट न सुरक्षा का ध्यान। बस लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए रील बनवा रहे थे। इतने में एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौको पर मौत हो गई। पीछे से रील बना रहे दो दोस्त भी हादसे का शिकार हुआ है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

मृतकों-घायलों में 3 नाबालिग शामिल

ये हादसा मऊगंज के लौर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान उपलक्ष उर्फ शुभम कोल (17), अमरीश कोल (22) और हेमराज कोल (17) के रूप में हुई है। ये तीनों बेला थाना लौर के रहने वाले थे। वहीं घायलों का नाम प्रशांत द्विवेदी (19) और प्रदीप द्विवेदी (17) है। ये लोग चितईपुरवा पिपरा के रहने वाले हैं। एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार में दौड़ती बाइक सीधे ट्रक में टकराती दिखाई देती है और फिर वीडियो बंद हो जाती है।

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तेज भागती बाइक पर तमंचा लहराकर बनवा रहे थे रील

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में एक बाइक पर 3 लड़के दिखाई देते हैं। बाइक चला रहा लड़का गाड़ी को पूरी रफ्तार में भगाने की कोशिश करता दिखाई देता है। पीछे 2 लड़के और बैठे होते हैं। तीसरे लड़के के हाथ में तमंचा जैसी कोई चीज होती है। वो लगातार हवा में उसे लहराता है। बताया गया है कि वो असली तमंचा न होकर तमंचा नुमा लाइटर था। बाइक पर सवार तीनों लड़कों ने हेलमेट भी नहीं लगाया था, इसके चलते ये हादसा और भी भयानक हो गया।

कट मारकर भगा रहा था बाइक, तभी ट्रक में जा भिड़ी

लड़का लगातार कट मार माकर बाइक को ट्रकों के बीच से ओवरटेक करता है। मानों कोई फिल्म का सीन क्रिएट कर रहा है। ये नजारा पीछे, तो कभी आगे, तो कभी साथ-साथ चल रही बाइक पर बैठा लड़का फिल्मा रहा होता है। इतनें में बाइक सामने वाले ट्रक में भिड़ जाती है और फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इसका परिणाम होता है, 3 मौत और 2 घायल। सड़क पर चारों तरफ लाशें और खून बिखरा दिखाई देता है। बताया गया है कि 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य दो लड़कों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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