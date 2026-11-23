भिंड से वृंदावन जा रहे श्रद्धालुओं की कार डंपर से टकराई, मां-बेटे समेत 4 की मौत, 5 घायल
मध्य प्रदेश के भिंड से वृंदावन दर्शन करने जा रहे एक परिवार की धार्मिक यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रद्धालुओं से भरी कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं।
मध्य प्रदेश के भिंड से वृंदावन दर्शन करने जा रहे एक परिवार की धार्मिक यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रद्धालुओं से भरी कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही भिंड और ग्वालियर में मृतकों के परिजनों के बीच शोक की लहर दौड़ गई।
स्विफ्ट में सवार थे 9 लोग, बुरी तरह भुस हो गई कार
जानकारी के मुताबिक, हादसा मथुरा के थाना जैंत क्षेत्र में सनसिटी के पास सोमवार को भिंड के रहने वाले एक परिवार के नौ सदस्य स्विफ्ट कार में सवार होकर धार्मिक यात्रा पर निकले थे। सभी ग्वालियर से होते हुए वृंदावन जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार सर्विस लेन पर खड़े डंपर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए।
मां-बेटे समेत 4 लोगों की मौत
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक मां और उसका बेटा भी शामिल हैं। वहीं, पांच घायलों को तत्काल सर्वोदय मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
नींद की झपकी आने से अनियंत्रित हुई कार
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कार चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हुआ और डंपर से टकरा गया। बताया जा रहा है कि चालक ने रात में दो अलग-अलग स्थानों पर परिक्रमा की थी। संभवतः पर्याप्त नींद नहीं मिलने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
शवों के पोस्टमार्टम के बाद शुरू जांच
मथुरा पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने भी जानकारी दी है। भिंड से भगवान के दर्शन करने निकले परिवार के चार सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें