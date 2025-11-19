Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Masked men vandalized a cafe in Bhopal - VIDEO viral
भोपाल में नकाबपोश बदमाशों का तांडव, कैफे में घुसकर 15-20 लड़कों ने की तोड़फोड़- VIDEO

भोपाल में नकाबपोश बदमाशों का तांडव, कैफे में घुसकर 15-20 लड़कों ने की तोड़फोड़- VIDEO

संक्षेप: मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। एमपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- भाजपा के राज में प्रदेश पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है! बदमाश बेखौफ हैं और जनता भय के साए में जीने को मजबूर है!

Wed, 19 Nov 2025 02:30 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

रेस्टोरेट में कपल बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था कि देखते ही देखते 15-20 नकाबपोश लड़के लाठी-डंडे लेकर आए और तोड़-फोड़ करने लगे। देखेती ही देखते रेस्टोरेंट की शांति भंग हुई और मंजर खौफनाक हो गया। घटना की वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। एमपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- भाजपा के राज में प्रदेश पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है! बदमाश बेखौफ हैं और जनता भय के साए में जीने को मजबूर है!

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मिसरौद पुलिस ने पांच नामजद लोगों और उनके साथियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से जांच कर रही हो। पुलिस ने बताया- शुरूआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों का इरादा लूटपाट का नहीं था। वीडियो में भी दिखाई देता है कि नकाबपोश लड़के आते हैं और तोड़-फोड़ करके फरार हो जाते हैं। इससे पुलिस को शक है कि ये हमला बदले के लिए किया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कैफे मालिक सक्षम गोस्वामी ने आपसी रंजिश या दुश्मनी के बारे में खुलकर कोई बात नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने एफआईआर में कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जिक्र किया है। पुलिस ने बताया, शिकायत में दर्ज कुछ नामों के इर्द-गिर्द जांच और पूछताछ चल रही है। हमने दो संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया है। उनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं। हालांकि अब तक इस हमले के पीछे के मकसद का पता नहीं चला है। ये एक बदला था या पुरानी रंजिश? जांच जारी है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- यह राजधानी भोपाल की सुरक्षा की स्थिति है! नकाबपोश बदमाश तलवारों और डंडों के जोर पर एक कैफ़े में उत्पात मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और निकल जाते हैं! भाजपा के राज में प्रदेश पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है! बदमाश बेखौफ हैं और जनता भय के साए में जीने को मजबूर है!