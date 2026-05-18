21 दिन बाद जिस प्रेमी के साथ मिली दो बच्चों की मां, वो निकला जेठ; पति संग जाने से इनकार
एमपी के नरसिंहपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 21 दिन बाद दो बच्चों की मां जिस प्रेमी के साथ घर लौटी, वह रिश्ते में उसका जेठ निकला। अब उसने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया है। वह जेठ संग रहने की जिद कर रही है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। गोटेगांव थाना क्षेत्र की एक विवाहिता अपने पति और दो छोटे बच्चों को छोड़कर अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब 21 दिन बाद महिला वापस लौटी तो उसके साथ मौजूद शख्स को देखकर परिजन ही नहीं, पुलिस भी हैरान रह गई। महिला जिस व्यक्ति के साथ रहने की जिद कर रही थी, वह रिश्ते में उसका जेठ निकला।
जानकारी के मुताबिक गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदौरी की रहने वाली 25 वर्षीय महिला 24 अप्रैल को बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटाई जा रही थी।
पत्नी को प्रेमी के साथ देख चौंका पति
करीब तीन सप्ताह बाद 15 मई को महिला अचानक गोटेगांव थाने पहुंची। उसके साथ एक व्यक्ति भी मौजूद था। जब परिवार वालों ने उसे देखा तो राहत के साथ हैरानी भी हुई, लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि महिला जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी, वह उसका जेठ है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी यह सुनकर दंग रह गए।
महिला प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी
पुलिस ने महिला से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए। पूछताछ के दौरान महिला ने साफ तौर पर कहा कि वह अपने पति के साथ वापस नहीं जाना चाहती। उसने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर ही उसने घर छोड़ा। महिला ने यह भी कहा कि वह अब अपने कथित प्रेमी और जेठ के साथ ही रहना चाहती है।
घंटों महिला को समझाया पर नहीं मानी
थाना प्रभारी प्रदीप सराफ ने बताया कि करीब डेढ़ घंटे तक महिला, उसके परिजनों और संबंधित व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, ताकि मामला सुलझ सके और परिवार दोबारा एक साथ रह सके। हालांकि महिला अपने फैसले पर अडिग रही और उसने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया।
पुलिस-प्रशासन क्या बोला
मामले को लेकर एसडीओपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि महिला बालिग है और कानून उसे अपनी इच्छा से जीवन जीने और साथी चुनने का अधिकार देता है। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद पूरे गांव और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
रिपोर्ट- आशुतोष
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन