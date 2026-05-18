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21 दिन बाद जिस प्रेमी के साथ मिली दो बच्चों की मां, वो निकला जेठ; पति संग जाने से इनकार

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नरसिंहपुर
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एमपी के नरसिंहपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 21 दिन बाद दो बच्चों की मां जिस प्रेमी के साथ घर लौटी, वह रिश्ते में उसका जेठ निकला। अब उसने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया है। वह जेठ संग रहने की जिद कर रही है।

21 दिन बाद जिस प्रेमी के साथ मिली दो बच्चों की मां, वो निकला जेठ; पति संग जाने से इनकार

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। गोटेगांव थाना क्षेत्र की एक विवाहिता अपने पति और दो छोटे बच्चों को छोड़कर अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब 21 दिन बाद महिला वापस लौटी तो उसके साथ मौजूद शख्स को देखकर परिजन ही नहीं, पुलिस भी हैरान रह गई। महिला जिस व्यक्ति के साथ रहने की जिद कर रही थी, वह रिश्ते में उसका जेठ निकला।

जानकारी के मुताबिक गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदौरी की रहने वाली 25 वर्षीय महिला 24 अप्रैल को बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटाई जा रही थी।

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पत्नी को प्रेमी के साथ देख चौंका पति

करीब तीन सप्ताह बाद 15 मई को महिला अचानक गोटेगांव थाने पहुंची। उसके साथ एक व्यक्ति भी मौजूद था। जब परिवार वालों ने उसे देखा तो राहत के साथ हैरानी भी हुई, लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि महिला जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी, वह उसका जेठ है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी यह सुनकर दंग रह गए।

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महिला प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी

पुलिस ने महिला से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए। पूछताछ के दौरान महिला ने साफ तौर पर कहा कि वह अपने पति के साथ वापस नहीं जाना चाहती। उसने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर ही उसने घर छोड़ा। महिला ने यह भी कहा कि वह अब अपने कथित प्रेमी और जेठ के साथ ही रहना चाहती है।

घंटों महिला को समझाया पर नहीं मानी

थाना प्रभारी प्रदीप सराफ ने बताया कि करीब डेढ़ घंटे तक महिला, उसके परिजनों और संबंधित व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, ताकि मामला सुलझ सके और परिवार दोबारा एक साथ रह सके। हालांकि महिला अपने फैसले पर अडिग रही और उसने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया।

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पुलिस-प्रशासन क्या बोला

मामले को लेकर एसडीओपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि महिला बालिग है और कानून उसे अपनी इच्छा से जीवन जीने और साथी चुनने का अधिकार देता है। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद पूरे गांव और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

रिपोर्ट- आशुतोष

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