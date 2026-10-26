MP के ग्वालियर में रिश्ते तार-तार, विवाहिता ने जेठ पर लगाया बलात्कार का आरोप; दर्ज कराई FIR

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 23 वर्षीय महिला ने पति के बड़े भाई पर अपनी आबरू लूटने का आरोप लगाया है। महिला की शादी 27 मई 2025 को हुई थी और उसका मायका मुरैना के उत्तमपुरा में है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने जेठ पर कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जेठ ने उसे जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर और सामाजिक बदनामी के कारण पीड़िता ने काफी समय तक घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में अपनी मां और नानी के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

शादी के बाद पति की बीमारी का चला पता पुलिस के मुताबिक, 23 वर्षीय पीड़िता मुरैना के उत्तमपुरा की रहने वाली है। उसकी शादी 27 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पति की किडनी खराब है। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके ससुर का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। पीड़िता के अनुसार, रात करीब 10 बजे वह घर का काम पूरा करने के बाद छत से कपड़े लेने गई थी। कपड़े लेकर वापस नीचे उतरते समय उसके जेठ कमल ने झीने का गेट बंद कर दिया।

छत पर बने कमरे में ले जाने का आरोप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने पीछे से आकर उसका मुंह दबा दिया और उसे छत पर बने कमरे में ले गया। आरोप है कि वहां उसने विवाहिता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकाया और किसी को भी घटना के बारे में बताने से मना किया। इसके बाद आरोपी उसे मुरैना छोड़कर चला गया। आरोप है कि रास्ते में भी उसने धमकी दी कि यदि उसने मायके में किसी को दुष्कर्म की बात बताई तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

पति के नहीं आने पर बढ़ी परेशानी पीड़िता के मुताबिक, मुरैना पहुंचने के बाद उसका पति लेने नहीं आया। इस दौरान वह परेशान रही और सामाजिक बदनामी के डर से घटना को अपने तक ही रखा। बाद में मां के पूछने पर पीड़िता ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद वह अपनी मां और नानी के साथ थाटीपुर थाने पहुंची और आरोपी जेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।