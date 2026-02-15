इंस्टाग्राम पर प्यार, सैप्टिक टैंक में मिली लाश; गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए शादीशुदा बॉयफ्रेंड की खौफनाक साजिश
भोपाल के निशातपुरा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 33 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव एक खाली प्लॉट के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया।
मध्य प्रदेश के भोपाल के निशातपुरा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 33 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव एक खाली प्लॉट के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। पुलिस इंस्टाग्राम से शुरू हुई इस घटना की तह तक पहुंची और 24 घंटे में मामले को सुलझा लिया। मृतका की पहचान महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली अशरफी उर्फ सिया के तौर पर हुई है जो महाराष्ट्र के गोंडिया जिले की रहने वाली थी। उसकी समीर नाम के शख्स के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन समीर पहले से शादी शुदा था और दो बच्चों का पिता भी था। सिया समीर के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि वह अपना घर छोड़ तीन महीने पहले भोपाल आ गई और समीर के कमला नगर स्थित घर में रहने लगी।
कैसे बिगड़ी बात
भोपाल आने के बाद सिया के समीर की पत्नी के साथ झगड़े शुरू हो गए। पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनके घर झगड़ा होने की आवाज आती थीं। पड़ोसियों ने घर में तेज झगड़े और तनाव की सूचना दी। बताया जा रहा है कि समीर ने सिया से कई बातें छुपाई थीं, जिससे झगड़े बढ़ते गए। पुलिस के अनुसार, सिया लगातार समीर पर शादी का दबाव बना रही थी और शादी न करने की स्थिति में 5 लाख रुपये की मांग कर रही थी। मामला तब और बिगड़ गया जब सिया ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। समीर की पत्नी तनाव बढ़ता देख अपने मायके जबलपुर चली गई। इस बीच सोमवार शाम को दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हुई जिसके बाद गुस्साए समीर ने सिया का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
सबूत छिपाने के लिए परिवार से मांगी मदद
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सिया की हत्या करने के बाद समीर ने अपने भाई, मां और बहन से सबूच छिपाने के लिए मदद मांगी। उन्होंने शव को लोहे के बॉक्स में बंद किया और आधी रात में खाली प्लॉट के सैप्टिक टैंक में उसे फेंक दिया।
कैसे हुआ मामले का खुलासा
गुरुवार की शाम कुछ बच्चे उसी सैप्टिंक टैंक के पास खेल रहे थे। उन्हें वहां से बदबू आई तो उन्होंने इसकी शिकायत की जिसके बाद आस-पड़ोस के लोगों ने वहां लोहे का बॉक्स तैरते हुए देखा। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंक बाहर निकाला और सड़ी गड़ी हालत में सिया का शव बरामद किया। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद से समीर फरार है। शव के सड़ने के कारण चोट के निशान साफ नहीं थे, लेकिन हाथ पर बने 'दीपक' के टैटू और उस पर लिखी जन्मतिथि '26 मई 1992' से उसकी पहचान हुई। पुलिस ने इस मामले में समीर के भाई, मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी भी जांच के दायरे में है।
हैरानी वाली बात ये है कि खुद सिया की भी महाराष्ट्र और राजस्थान में तीन बार शादी हो चुकी थी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के नतीजे आने के बाद ही मकसद और घटनाक्रम का पूरा पता चलेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें