MP में विवाहित बेटी प्रेमी संग भागी, पिता ने शर्मिंदा होकर लगाई फांसी; 6 महीने पहले की थी दूसरी शादी

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल अंचल के पोरसा क्षेत्र से एक दर्दनाक और समाज को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी के प्रेमी संग भाग जाने के बाद शर्मसार होकर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पोरसा थाना क्षेत्र के करसड्डा गांव निवासी 62 वर्षीय पूरन सिंह कुशवाह की बेटी ज्योति की पहली शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, लेकिन वह रिश्ता टूट गया, इसके बाद छह महीने पहले ही पूरन सिंह ने अपनी बेटी की दूसरी शादी नावली निवासी जगदीश के साथ धूमधाम से की थी। ज्योति अपने पति जगदीश के साथ मायके आ रही थी, लेकिन जब दोनों पोरसा बाजार पहुंचे तो उसने पति से कहा कि ‘तुम मिठाई लेकर आओ, मैं यहीं इंतजार करती हूं'। पति के जाते ही ज्योति अपने प्रेमी हर्ष जाटव के साथ वहां से फरार हो गई। ज्योति के पति ने जब ससुर पूरन सिंह को ये बात बताई, तो वो सदमे में आ गए। बेटी की इस हरकत और समाज में बदनामी के डर ने पूरन सिंह को अंदर तक झकझोर दिया। इससे आहत पिता ने देर रात घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी।