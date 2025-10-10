Married daughter elopes with lover elderly father commits suicide in Morena MP MP में विवाहित बेटी प्रेमी संग भागी, पिता ने शर्मिंदा होकर लगाई फांसी; 6 महीने पहले की थी दूसरी शादी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरैनाFri, 10 Oct 2025 12:52 PM
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल अंचल के पोरसा क्षेत्र से एक दर्दनाक और समाज को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी के प्रेमी संग भाग जाने के बाद शर्मसार होकर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पोरसा थाना क्षेत्र के करसड्डा गांव निवासी 62 वर्षीय पूरन सिंह कुशवाह की बेटी ज्योति की पहली शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, लेकिन वह रिश्ता टूट गया, इसके बाद छह महीने पहले ही पूरन सिंह ने अपनी बेटी की दूसरी शादी नावली निवासी जगदीश के साथ धूमधाम से की थी। ज्योति अपने पति जगदीश के साथ मायके आ रही थी, लेकिन जब दोनों पोरसा बाजार पहुंचे तो उसने पति से कहा कि ‘तुम मिठाई लेकर आओ, मैं यहीं इंतजार करती हूं'। पति के जाते ही ज्योति अपने प्रेमी हर्ष जाटव के साथ वहां से फरार हो गई। ज्योति के पति ने जब ससुर पूरन सिंह को ये बात बताई, तो वो सदमे में आ गए। बेटी की इस हरकत और समाज में बदनामी के डर ने पूरन सिंह को अंदर तक झकझोर दिया। इससे आहत पिता ने देर रात घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी।

घटना की सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि ज्योति और उसके प्रेमी के खिलाफ गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक पूरन सिंह की बेटी अपनी दूसरी शादी के बाद प्रेमी के साथ भाग गई थी। इससे दुखी होकर पूरन सिंह ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है और दोनों की तलाश जारी है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Madhya Pradesh News
