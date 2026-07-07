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इंदौर में भारी बारिश से मैरिज गार्डन में भरा पानी, दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक लाया दूल्हा; लोग कर रहे तारीफ

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
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सोशल मीडिया पर इस शादी के फोटो-वीडियो वायरल होते ही बहुत से यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट्स किए। इस दौरान पुनीत नाम के एक यूजर ने लिखा कि 'दोनों ने कढ़ाई में मैगी खाई होगी पक्का'।

इंदौर शहर में हो रही लगातार बारिश के बीच कैंट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में हुई शादी वहां पहुंचे मेहमानों के लिए ना केवल यादगार बन गई बल्कि साथ ही देश-विदेश के लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन गई है। दरअसल तेज बारिश के चलते पूरे गार्डन में जलभराव हो गया था, लेकिन इसके बावजूद दूल्हा-दुल्हन ने पूरे उत्साह के साथ विवाह की सभी रस्में निभाईं। इस अनोखी शादी के वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

जुलाई के पहले सप्ताह में ही इंदौर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसी बीच कैंट रोड स्थित मैरिज गार्डन में पूर्वा और वैभव का विवाह समारोह आयोजित था। समारोह के दौरान मूसलाधार बारिश होने से गार्डन पानी से लबालब भर गया। जलभराव के कारण मेहमानों को मंडप और भोजन स्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक पहुंचाया

बारिश के बीच सबसे भावुक और आकर्षक पल तब देखने को मिला, जब दूल्हे वैभव ने दुल्हन पूर्वा को गोद में उठाकर पानी से भरे रास्ते को पार कराया और मंडप तक पहुंचाया। इसके बाद दोनों ने भीगते माहौल में सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया।

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पानी में तैरते रहे जूते-चप्पल, फिर भी नहीं टूटा उत्साह

लगातार बारिश के कारण गार्डन में कई जगह जूते-चप्पल पानी में तैरते नजर आए। मेहमान भी भीगते हुए शादी समारोह में शामिल हुए, लेकिन मौसम की चुनौती के बावजूद दूल्हा-दुल्हन और दोनों परिवारों का उत्साह कम नहीं हुआ। विवाह की सभी रस्में तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी की गईं। रस्मों के बाद दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर भोजन स्थल तक भी पहुंचाया।

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'रेनी वेडिंग' बनी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

बारिश के बीच संपन्न हुई इस अनोखी शादी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इसे 'रेनी वेडिंग', 'फिल्मी शादी' और 'प्यार की असली मिसाल' जैसे नामों से साझा कर रहे हैं। लगातार बारिश के बीच हुई यह शादी अब इंदौर की चर्चित और यादगार शादियों में शुमार हो गई है।

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'दोनों ने कढ़ाई में खाना खाया होगा'

सोशल मीडिया पर इस शादी के फोटो-वीडियो वायरल होते ही बहुत से यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट्स किए। इस दौरान पुनीत नाम के एक यूजर ने लिखा कि 'दोनों ने कढ़ाई में मैगी खाई थी पक्का'। दरअसल मध्य भारत समेत देश के कई इलाकों में ऐसा माना जाता है कि सीधे कढ़ाई में खाना खाने से खाने वाले की शादी में जमकर बारिश होती है। इसी वजह से इस यूजर ने इस तरह का कमेंट किया। वहीं शाश्वत नाम के एक अन्य यूजर ने इस तरह पानी भरे मंडप में शादी करने के खतरे बताते हुए लिखा, 'खतरनाक स्थिति है, अगर कहीं कोई करंट वाला वायर पानी में गिर जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।'

रिपोर्ट - हेमंत

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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