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एमपी में तस्करी करते समय रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चालक समेत 3 की मौत

Mar 16, 2026 04:43 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, छिंदवाड़ा
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनो को बाहर निकाल कर दमुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एमपी में तस्करी करते समय रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चालक समेत 3 की मौत

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सोमवार सुबह रेत तस्करी करते समय बालू से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्राली चालक समेत 3 लोगो की मौत हो गई। मरने वालों में 2 मजदूर बताये जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनो को बाहर निकाल कर दमुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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ये हादसा छिंदवाड़ा जिले के दमुआ थाना क्षेत्र स्थित झिरीघाट के पास सोमवार अल सुबह तड़के 4 बजे के करीब हुआ है। पुलिस ने मृतकों की पहचान- ग्राम ब्रजपुरा निवासी ट्रैक्टर चालक रंजू उइके (23) पिता सामा उइके और मोहन वट्टी (26) पिता इतरलाल वट्टी के रूप में हुई है। इसके अलावा सेमरकुही निवासी उमेश धुर्वे (23) पिता अंजन सिंह धुर्वे की भी इस हादसे में मौत हुई है।

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थाना प्रभारी प्रमोद सिरसाम के अनुसार हादसा सोमवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच दमुआ क्षेत्र के झिरीघाट के पास हुआ। रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार लोग नीचे दब गए। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में ग्राम मांडई निवासी प्रार्थी अरविंद गरगाम (29) पिता सबरलाल गरगाम की रिपोर्ट पर थाना दमुआ में मर्ग कायम किया गया है। मामले में अपराध क्रमांक 40/2026 के तहत धारा 281, 125ए और 106(1) बीएनएस का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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