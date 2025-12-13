MP के मंदसौर में BJP नेता के पिता ने सुपारी देकर कराई थी बेटे की हत्या, 5 महीने बाद खुला राज; क्या थी वजह

संक्षेप: मध्य प्रदेश पुलिस ने मंदसौर के भाजपा नेता श्यामलाल धाकड़ मर्डर की मिस्ट्री करीब 5 महीने बाद सुलझा ली है। भाजपा नेता के बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर केस में उनके पिता ही मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता निकले। आरोपी पिता ने ही सुपारी देकर अपने बेटे की हत्या कराई थी।

मध्य प्रदेश पुलिस ने मंदसौर जिले में हुए भाजपा नेता श्यामलाल धाकड़ मर्डर की मिस्ट्री करीब 5 महीने बाद सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक, श्यामलाल धाकड़ के इस बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर केस में उनके पिता ही मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता निकले। आरोपी पिता ने ही सुपारी देकर अपने बेटे की हत्या कराई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के पिता सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता ने बताया कि 45 वर्षीय भाजपा नेता श्यामलाल धाकड़ के कथित तौर पर एक अन्य महिला से अवैध संबंध थे और उस महिला पर काफी पैसा उड़ाते थे। इसको लेकर घर में रोज-रोज लड़ाई-झगड़े होते थे। इससे नाराज श्यामलाल के पिता दौलतराम धाकड़ ने पड़ोसी के साथ मिलकर बेटे की हत्या का प्लान बनाया था। मर्डर के लिए तीन युवकों को 5 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, जिन्होंने 18 जुलाई की रात श्यामलाल धाकड़ पर धारदार हथियार, चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, वाहन और अन्य सामान जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा है।

क्या है मामला मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में बीती 18 जुलाई हिंगोरिया बड़ा गांव में भाजपा बुढ़ा मंडल के उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपराध की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को श्यामलाल का शव घर की दूसरी मंजिल पर कमरे में पलंग पर पड़ा मिला था। हत्यारों द्वारा मृतक के सिर, गर्दन और कान के बाएं हिस्से पर धारदार हथियार के कई वार किए गए थे।

पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक श्यामलाल का सना नामक एक महिला से संबंध थे। वह अपनी कुछ जमीन और मकान उस महिला के नाम करने की योजना बना रहे थे। इस वजह से परिवार में तनाव बढ़ गया था। इसके अलावा श्यामलाल का निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे परिवार और समाज में बदनामी की आशंका बढ़ गई थी।

ऐसे खुला हत्या का राज पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा ने बताया मुखबिर तंत्र के साथ मृतक की महिला मित्र से पूछताछ और वायरल वीडियो की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई और गांव आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर निगरानी के बाद आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में दौलतराम धाकड़, गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा और अटलु बाछड़ा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी लगभग 5 महीने से अधिक की मेहनत का परिणाम है।

पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा ने बताया कि 18 जुलाई 2025 की सुबह हिंगोरिया बड़ा निवासी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड में थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण तिवारी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचनाओं और घटनास्थल के तथ्यों के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाई है।

पुलिस को जांच में पता चला कि श्यामलाल के पिता दौलतराम धाकड़ ने गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा और अटलु बाछड़ा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। दौलतराम ने तीन आरोपियों को हत्या के एवज में पांच लाख रुपए दिए। 17 जुलाई की रात, आरोपियों ने सुमित और अटलु के नेतृत्व में श्यामलाल के घर में प्रवेश किया और कुल्हाड़ी व चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी।मामले में पिता सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।