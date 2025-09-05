MP में महिला जज को धमकी देकर 500 करोड़ मांगने वाला गिरफ्तार, 74 साल का बुजुर्ग निकला आरोपी

मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और शुरुआती पूछताछ के बाद आगे की पूछताछ कर रही है। हालांकि फिलहाल यह मामला महज पुरानी रंजिश का निकलकर सामने आया है।

मध्य प्रदेश के रीवा में महिला जज को धमकी भरा पत्र भेजकर 500 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित शंकरगढ़ का रहने वाला निकला और उसकी पहचान 74 वर्षीय बुजुर्ग देवराज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी ने संदीप सिंह नाम के शख्स को फंसाने के लिए उसके नाम पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह पत्र महिला जज को भेजा था। आरोपी बुजुर्ग ने बताया कि संदीप से उसकी पुरानी रंजिश थी, और उसे फंसाने के लिए ही उसने यह पूरा षडयंत्र रचा था।

यह पूरा मामला रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र में स्थित त्योंथर तहसील न्यायालय का है। जहां पदस्थ प्रथम सत्र न्यायाधीश मोहनी भदौरिया को धमकी भरा पत्र भेजकर उनसे पांच सौ करोड़ रुपयों यानी 5 अरब रुपयों की फिरौती मांगी गई थी। महिला जज को मिले इस धमकी भरे पत्र के बाद एसपी विवेक सिंह ने न सिर्फ उसे भेजने वाले शख्स का पता लगा लिया, बल्कि अपनी टीम की मदद से आरोपी को यूपी के शंकरगढ़ से गिरफ्तार भी कर लिया।

मामले की जांच शुरू करने के बाद रीवा पुलिस पहले यूपी के शंकरगढ़ में रहने वाले संदीप सिंह के पास पहुंची और उसे अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस ने उसकी हस्तलिपि भी ली, साथ ही जज साहिबा को मिले पत्र को पूरे गांव के लोगों को भी दिखाया और पूछा कि यह लिखावट किसकी हो सकती है।

पूछताछ के दौरान बेहद अहम जानकारी देते हुए मुख्य संदिग्ध संदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले गांव में रहने वाले देवराज सिंह से उसका विवाद हुआ था, और हो ना हो उसी ने मुझे फंसाने के लिए जज को पत्र लिखा होगा। डाकपत्र की जानकारी लेने पर पता चला कि धमकी भरा पत्र प्रयागराज से रजिस्टर्ड हुआ था। और जब वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जांचा गया तो उसमें आरोपी देवराज सिंह प्रयागराज डाक घर से पत्र की रजिस्ट्री कराता हुआ दिखाई दिया।

इसके बाद पुलिस द्वारा जब देवराज सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कि गई तो, उसने बताया कि संदीप सिंह द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। जिसकी रिपोर्ट भी उसने थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन वह वहां की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं था। इसी बात का बदला लेते हुए उसने संदीप सिंह को फंसाने के लिए साजिश रची और उसके नाम से फिरौती मांगने वाला धमकी भरा पत्र न्यायाधीश को पोस्ट किया था।

मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और शुरुआती पूछताछ के बाद आगे की पूछताछ कर रही है। हालांकि फिलहाल यह मामला महज पुरानी रंजिश का निकलकर सामने आया है। जिसमें आरोपी ने दूसरे व्यक्ति से बदला लेने के लिए रीवा की महिला जज को यह धमकी भरा पत्र उसके नाम से भेजा था, जिससे कि उसे फंसाया जा सके।