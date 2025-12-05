MP में पत्नी को धमकाकर दोस्त कर रहा था रेप, पति ने CCTV में देखा तो मेमोरी कार्ड ही साथ ले गया आरोपी

संक्षेप: पीड़िता अपने पति की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी के निधन के बाद उसने ओडिशा निवासी 25 वर्षीय युवती से दूसरा विवाह किया था। इस कपल का 5 साल का बेटा है। आरोपी अंसार कुरैशी की शहर में पंखे-कूलर की दुकान है।

मध्य प्रदेश के गुना शहर से एक अधेड़ मुस्लिम शख्स द्वारा परिचित हिंदू महिला के साथ बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने पहले तो महिला के पति से गहरी दोस्ती की और फिर उसके घर आना-जाना शुरू कर दिया। पिता की उम्र का होने के कारण परिवार उसकी इज्जत करता था, लेकिन उसने इसी भरोसे का फायदा उठाकर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में वारदात कैद होने के बाद पति को सच्चाई पता चली। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अंसार कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता अपने पति की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी के निधन के बाद उसने ओडिशा निवासी 25 वर्षीय युवती से दूसरा विवाह किया था। इस कपल का 5 साल का बेटा है। आरोपी अंसार कुरैशी की शहर में पंखे-कूलर की दुकान है। उसने सोची-समझी साजिश के तहत महिला के पति से दोस्ती की और घर में आना-जाना शुरू कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब एक साल पहले ओडिशा में अपने मायके जाने को लेकर पीड़िता का अपने पति से विवाद हुआ था। महिला ने आरोपी से मदद मांगी कि वह पति को मना ले। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने पहले गलत काम करना चाहा, लेकिन महिला ने मना कर दिया। इसके बाद एक दिन मौका पाकर आरोपी महिला के घर पहुंच गया, उस वक्त पीड़िता का पति दुकान पर था और बेटा स्कूल गया था, इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही कहा कि इस बारे में मुंह खोलने पर वह उसके पति और बेटे को जान से मार देगा।

इसी डर के कारण महिला चुप रही और फिर आरोपी आए दिन उसका शारीरिक शोषण करने लगा। इसी बीच पति ने सुरक्षा के लिए घर में कैमरे लगवा दिए, लेकिन इस बात से आरोपी अनजान था और अपनी आदत के अनुसार वह फिर मौके का फायदा उठाने के लिए महिला के घर जा पहुंचा। उस वक्त महिला का पति दुकान पर था और बेटा सो रहा था। आरोपी ने महिला के साथ फिर दुष्कर्म किया, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

दुकान पर बैठे पति ने अपने मोबाइल पर लाइव फुटेज में यह घटना देख ली। इसके बाद जब उसने इस बारे में पत्नी से पूछताछ की, तो वह रो पड़ी और साल भर की आपबीती सुना दी। अगले दिन आरोपी फिर जब महिला के घर पहुंचा, तो महिला ने उसे कैमरे की बात बता दी। इस पर आरोपी डर गया और जबरदस्ती कैमरों का मेमोरी कार्ड निकालकर ले गया।