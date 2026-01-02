कोबरा संग आग तापने लगा युवक और करने लगा बातें… फिर क्या हुआ?

संक्षेप: सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो की खास बात ये है कि युवक बिना घबराए मस्ती में सांप से संवाद कर रहा है। दिलचस्प बात ये भी है कि सांप भी फन को हिलाते-डुलाते बातों को सुन भी रहा है।

किंग कोबरा की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांप में होती है। इस सांप के काटने के बाद कुछ ही देर में मौत हो जाती है। सांप को देखते ही ज्यादात्तर लोग घबरा जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का एक युवक तो किंग कोबरा के बगल में बैठकर आग तापता नजर आया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो की खास बात ये है कि युवक बिना घबराए मस्ती में सांप से संवाद कर रहा है। दिलचस्प बात ये भी है कि सांप भी फन को हिलाते-डुलाते बातों को सुन भी रहा है।

भिंड के लहार एरिया के इस वीडियो में जब युवक सुबह के वक्त सड़क पर था उसे सांप दिखाई दिया जो कि अचेत अवस्था में था। युवक को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं सांप को ठंड तो नहीं लग रही। ऐसे में उसने खेत में अलाव जलाकर खुद के शरीर को तो गर्म किया ही साथ ही सांप को भी गर्मी का एहसास दिलाया।

अचेत अवस्था से सांप धीरे-धीरे फिट नजर आने लगा और फिर आग तापते-तापते ही युवक ने बातचीत शुरू की। उसने सांप से कहा ‘तुम सड़क किनारे पड़े थे। कोई मार-वार देता। हम तुम्हें बचाकर लाए हैं। अब किसी को काटना मत। तुम्हारी जिंदगी लंबी है।’