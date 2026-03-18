100 फर्जी प्रोफाइल, 2000 अश्लील वीडियो और फोटो; महिलाओं को फंसाकर करता था वसूली
ऑनलाइन रिश्तों में महिलाओं को फंसाकर, धमकाकर और जबरन वसूली करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर पुलिस ने नागपुर से बरगी की दो महिलाओं की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पेन ड्राइव, फर्जी सिम कार्ड और एक ओटीजी डिवाइस जब्त किया है।
ऑनलाइन रिश्तों में महिलाओं को फंसाकर, धमकाकर और जबरन वसूली करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर पुलिस ने नागपुर से बरगी की दो महिलाओं की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पेन ड्राइव, फर्जी सिम कार्ड और एक ओटीजी डिवाइस जब्त किया है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि पेन ड्राइव में कई महिलाओं की तस्वीरें, स्क्रीनशॉट और लगभग 2000 आपत्तिजनक वीडियो हैं। आरोपी की पहचान 25 साल के साहिल विश्वकर्मा के रूप में हुई है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है।
आरोपी ने कथित तौर पर महिलाओं से दोस्ती करने और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इंस्टाग्राम पर लगभग 100 फर्जी प्रोफाइल बनाए। बरगी थाना के प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि आरोपी ने लड़के-लड़कियों के नाम से इंस्टाग्राम पर 100 से अधिक फर्जी आईडी बनाईं। वह लड़कियों से चैट करता था, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता था।
पुलिस को संदेह है कि ब्लैकमेल मामले में और भी पीड़ित हैं। जांच अधिकारी सरिता पटेल ने कहा कि आरोपी ने बरगी की दो लड़कियों को ब्लैकमेल किया और एक से 50000 रुपये और दूसरी से 10000 रुपये वसूले। पुलिस ने बताया कि मार्केटिंग में काम करने वाला आरोपी ग्रेजुएट है। पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल करता था। वह उन्हें निजी सामग्री साझा करने के लिए फुसलाता था और बाद में उनसे पैसे वसूलने के लिए धमकी देता था।
पुलिस ने बताया कि उसने पीड़ितों को धमकाने और कुछ मामलों में पैसे न देने पर उन्हें मिलने के लिए बुलाने की बात कबूल की है। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। हालांकि, सामाजिक कलंक के कारण कई लोगों ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।