man trapped and raped married woman, then sent photos and videos to her in-laws in Madhya Pradesh MP में शादीशुदा महिला को फंसा युवक करने लगा ब्लैकमेल, फिर उसके ननद व सास को भेज दिए फोटो, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़man trapped and raped married woman, then sent photos and videos to her in-laws in Madhya Pradesh

MP में शादीशुदा महिला को फंसा युवक करने लगा ब्लैकमेल, फिर उसके ननद व सास को भेज दिए फोटो

बातचीत शुरू होने के बाद आरोपी ने महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया और होटल ले जाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया, और इसी दौरान उसके फोटो-वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी उनके जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन, मध्य प्रदेशThu, 18 Sep 2025 05:53 PM
share Share
Follow Us on
MP में शादीशुदा महिला को फंसा युवक करने लगा ब्लैकमेल, फिर उसके ननद व सास को भेज दिए फोटो

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दो बच्चों की मां को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर होटल में ले गया और वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान युवक ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो भी बना लिए, और फिर उन्हीं के आधार पर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा और उससे 2 लाख रुपए से ज्यादा वसूल भी लिए। आखिरकार महिला जब उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई और उसने उसे रुपए देने से इनकार कर दिया, तो आरोपी युवक ने पीड़िता के अश्लील फोटो-वीडियो उसकी ननद और सास को भेज दिए। जिसके बाद पीड़िता ने इस बात की शिकायत पुलिस से कर दी, और पुलिस ने 24 घंटो के अंदर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि यह मामला उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की साईंधाम कॉलोनी का है, जहां रहने वाले अंकित राठौर (उम्र 37 वर्ष) नाम के शादीशुदा युवक ने 2 बच्चों की मां को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया और ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए से अधिक ऐंठ लिए। पीड़िता की शादी साल 2020 में हुई थी और मायका होने की वजह से पीड़िता का शहर में आना जाना लगा रहता था। जब उसका परिवार साईंधाम कॉलोनी में रहता था तो इसी दौरान पीड़िता की पहचान मोहल्ले में रहने वाले अंकित राठौर पिता विजय राठौर से हुई और फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी।

बातचीत शुरू होने के बाद आरोपी ने महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया और होटल ले जाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया, और इसी दौरान उसके फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पीड़िता से 2 लाख से ज्यादा रुपए वसूल लिए। इसके बाद भी जब आरोपी ने और पैसों की मांग की, तो पीड़िता ने उन्हें देने से इनकार कर दिया। जिसके चलते आरोपी ने उसके अश्लील फोटो पीड़िता की सास व ननद को भेज दिए।

जिसके बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंच गई। ऐसे में महिला संबंधी गंभीर प्रकरण होने के चलते थाना प्रभारी नीलगंगा निरीक्षक तरुण कुरील द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरिफ्तार कर लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत मिलते ही जांच पड़ताल कर प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घर एवं संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसी दौरान एक मुखबिर से उसके लोकमान्य तिलक तिराहा के आसपास होने की सूचना मिली। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी अंकित राठौर (उम्र 37 वर्ष), निवासी साईधाम कॉलोनी उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को थाना लाकर प्रकरण में विधिवत पूछताछ की जा रही है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|