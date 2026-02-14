बहाने से गया और आरोपी लगा ली फांसी, MP के छतरपुर में पुलिस कस्टडी में मौत से हड़कंप
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना में पुलिस हिरासत में लाए गए एक शख्स ने थाने के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना में पुलिस हिरासत में लाए गए एक शख्स ने थाने के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश पटेल निवासी क्षेत्र को पुलिस ने शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत शुक्रवार को हिरासत में लेकर राजनगर थाने लाया था। बताया जा रहा है कि हिरासत के दौरान आरोपी ने पेशाब जाने की बात कही। इसी बीच वह पुलिस की निगरानी से निकलकर थाने परिसर में बने महिला डेस्क कक्ष में पहुंच गया।
कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों ने उसे संदिग्ध स्थिति में लटका हुआ देखा। तत्काल उसे नीचे उतारकर पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी राजनगर थाने पहुंच गए और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रारंभिक तौर पर पुलिस मामले को आत्महत्या मान रही है, हालांकि आरोपी ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसकी जांच की जा रही है।
थाने के भीतर हिरासत में लिए गए शख्स का आत्महत्या कर लेना पुलिस निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। खासकर महिला डेस्क कक्ष तक आरोपी का पहुंच जाना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। घटना के बाद थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मामले को संवेदनशील मानते हुए आम लोगों और मीडिया के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट- जय प्रकाश
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें